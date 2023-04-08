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Giriş Tarihi: 8.4.2023

‘İneği otlatın’ diyerek altın ve parayı aldılar

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
‘İneği otlatın’ diyerek altın ve parayı aldılar
Adana merkezli 7 ilde düzenlenen sahte polis operasyonunda 43 kişiyi 15 milyon lira dolandırdığı ileri sürülen 3'ü kadın 30 şüpheliden 22'si tutuklandı. Adana merkezli çetenin, İstanbul, Şanlıurfa, Erzurum, Konya, Tekirdağ ve Niğde'de faaliyet gösterdiği, telefonda kandırılan vatandaş hangi ildeyse o ildeki aracı kişiyi, vatandaşın yanına göndererek talep edilen altın ya da paranın alındığı belirlendi. Şüphelilerin, kendilerini polis olarak tanıttıkları vatandaşları terör örgütleri FETÖ ve PKK'yla korkutarak dolandırdığı ve kendi aralarında dolandırdıkları kişiler hakkında "İneği otlatın" diyerek şifreli konuştukları ortaya çıktı.

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‘İneği otlatın’ diyerek altın ve parayı aldılar
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