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Giriş Tarihi: 18.9.2022 13:26 Son Güncelleme: 18.9.2022 13:34

İneğin ölümüne üzüldü, kalp krizi geçirdi hayatını kaybetti

Zonguldak’ta bir köyde yaşayan Durmuş Alboğa (62) ineğinin ölümüne üzülerek  geçirdiği kalp krizi sonucunda yaşamını yitirdi.

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
İneğin ölümüne üzüldü, kalp krizi geçirdi hayatını kaybetti

Zonguldak'ın merkeze bağlı Beycuma Beldesi Saraycık köyünde yaşayan Durmuş Alboğa ineklerini sabah saatlerinde beslenmeleri için araziye çıkarırken, akşam saatlerinde ineklerinden bir tanesinin fenalaşması üzerine ineğini kurtarmayı başaramadı.

İneğinin ölmesi üzerine üzüntü içerisinde gittiği yaklaşık 100 metre mesafedeki evinde fenalaşıp yere yığılırken, yakınları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak, köy dolmuşuyla yola çıkarırken, Beycuma Beldesine bağlı Karadere köyü yol ayrımında ambulansa alınan Alboğa'nın kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Durmuş Alboğa, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını yitirdiği öğrenildi.

Geçirdiği kalp krizi sonucunda yaşamını yitiren Durmuş Alboğa hastanede morgundan alınarak köydeki evin önünde kılınan cenaze namazının ardından Aile Mezarlığına defnedildi.

Öte yandan, bahçede ölen ineğin Beycuma Belediyesi iş makinesiyle dere yatağının kenarında kazılan çukura gömüldü. Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürü Cemalettin Çataklı, ölen ineğin çok fazla elma yediği ve sindiremediğinin belirlendiğini söyledi.

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İneğin ölümüne üzüldü, kalp krizi geçirdi hayatını kaybetti
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