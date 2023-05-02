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Giriş Tarihi: 2.5.2023

İnegöl mobilyacılarına 1 milyon lira destek

Sanayi Bakanı Mustafa Varank, İnegöl’de mobilyacılara müjde verdi. Teknolojik tabanlı üretim yapacak olan girişimcilere 1 milyon liraya kadar destek vereceklerini açıkladı

İnegöl mobilyacılarına 1 milyon lira destek
Açılışa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bu yıl 48'incisi düzenlenen MODEF İnegöl Mobilya Fuarı'nın açılış törenine katıldı. Protokol ile birlikte açılış kurdelesini kesti. Varank, "Bakanlık dönemim boyunca İnegöl için 336 yatırım teşvik belgesi düzenledik. Bu teşvik belgeleriyle İnegöl'de 11 milyar liralık sabit yatırımın ve 7 binin üzerinde istihdamın önünü açtık. Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı eliyle bugüne kadar İnegöl'e 97 milyon lira destek sağladık. Proje ortaklarının katkılarıyla İnegöl'e yapılan yatırımların değeri 205 milyon lirayı aştı. Kent Müzesi ile İnegöl Mobilya ve Ağaç İşçiliği Müzesi projelerine 11 milyon liranın üzerinde kaynak aktardık. Yine TÜBİTAK eliyle İnegöl'de AR-GE projelerine yaklaşık 50 milyon lira destek sağladık. İnegöl OSB atık su arıtma tesisinde havalandırma havuzu revizyonuyla enerji verimliliği projesini de yine kalkınma ajansımız eliyle destekledik" diye konuştu.



Bu proje ve desteklerin İnegöllülerin sorunlarını çözen, refahını, istihdamı artıran önemli projeler olduğunu dile getiren Varank, bu projelerin bitmeyeceğini, vatandaşlar AK Parti'nin arkasında durduğu sürece onlara hizmetkar olmaya devam edeceklerini anlattı. Mustafa Varank, İnegöl'ü her zaman Türkiye'nin mobilya sektörünün kalbi olarak gördüklerine değinerek, İnegöl mobilya endüstrisinin kalitesiyle, çeşitliliğiyle, yenilikçiliğiyle, günden güne gelişmeye devam ettiğini bildirdi. İnegöl'ün Doğu Avrupa'nın en büyük üretim merkezleri arasında yer aldığına dikkati çeken Varank, "İnegöl için mobilyacılığın ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Bursa'da yeni şirket kuracak, teknolojik tabancı mobilya imalatına yönelecek girişimcilere 1 mlyon liraya kadar deste vereceğiz. Böylece İnegöl'de yeni mobilyacılar ortaya çıkacak" dedi.

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