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Giriş Tarihi: 23.7.2023

İnegöl’de kan donduran cinayet

İHA
İnegöl’de kan donduran cinayet
12 Temmuz'da, Bursa-Ankara yolu İnegöl ilçesi Mezit Mahallesi mevkisindeki derede meydana gelen korkunç olayda, aracıyla Bursa'dan Konya'ya giden Mehmet Ali Han, Mezit Deresi kıyısında mola verdi. Serinlemek için dere yatağına inen Han, derenin kenarında yarı çıplak halde hareketsiz yatan kadını gördü. Han'ın ihbarıyla bölgeye jandarma, polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi kadının öldüğünü belirledi. Savcılık ve olay yeri incelemelerinin ardından kat'i ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılan kadının, Semra Elmas olduğu tespit edildi. Eşinden ayrıldıktan sonra Balıkesir'in Altıeylül Mahallesi'nde tek başına yaşadığı öğrenilen Elmas'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verileceği Balıkesir'e götürülmek üzere yakınlarına teslim edilerek defnedildi. Bursa Jandarma komutanlığı ekiplerinin yoğun çalışması sonucu cinayet şüphelisi Arif Ç. (51) Bursa'da yakalanarak gözaltına alındı. Dere yatağında bulunan kadının boğarak öldürdüğü belirlendi. Sorguda suskunluğunu koruyan şüpheli, 24 saat süren sorgulamanın ardından Adliyeye sevk edildi. Şüpheli, Adliyeye çıkarılırken basın mensuplarının sorusuna da yanıt vermedi. Şüpheli mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İnegöl’de kan donduran cinayet
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