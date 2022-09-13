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Giriş Tarihi: 13.9.2022 10:54 Son Güncelleme: 13.9.2022 11:32

İneklerini otlatan Çoban’a ayı saldırdı

Giresun’un Çamoluk ilçesindeki Yenice mezrasında büyükbaş hayvanlarını otlatan çoban Emrah Aksoy (24), bir anda orada bulunan ayının saldırısına uğradı. Ayıyla boğuşan Aksoy elinden yaralandı. Hastaneye kaldırılan ve tedavisi süren Aksoy, ”Ayıyla bir süre boğuştuktan sonra elimi ısırdı. Bende ona birkaç kez yumruk attım. O anda ayı beni bırakıp kaçtı.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
İneklerini otlatan Çoban’a ayı saldırdı

Giresun'un ilçeye bağlı Yenice beldesinin mezrasında meydana gelen olaydqa, Çoban Emrah Aksoy, öğlen saatlerinde otlattığı inekleri mezrada bırakıp yanındaki arkadaşıyla yemek yemeye gitti. Yemekten sonra inekleri bıraktığı alana gelen ve ineklerinin olmadığını farkeden Aksoy, Yazıcılar bölgesinde ineklerini aramaya başladı. Aşağı taraftaki dereye doğru giden Aksoy, hayvanlarını bulduğu sırada orada bulunan bir ayının saldırısına uğradı. Aksoy, ayıyla bir süre boğuştu. Boğuşma sırasında Aksoy'un sağ elini ısıran ayı, bir süre sonra oradan kaçarak kayboldu. Eli kanlar içinde kalan Aksoy babasını aradı. Aksoy, olay yerine gelen babası Seyfullah Aksoy tarafından Şiran Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılarak sargıya alınan Aksoy, Kelkit Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

'ONA YUMRUKLARIMLA VURDUM, ELİMİ ISIRDI, KAÇTI'

Hastanede tedavisi süren ve yaşadığı o korkunç anları anlatan Emrah Aksoy(24), "Arkadaşımla hem onun hem de bizim inekleri mezraya otlatmaya götürmüştük. Öğlen saatlerine doğru inekleri oraya bırakıp, yemek yemeye gittik. Yemek yedikten sonra yanımda Ergün abi vardı. Onların inekleri karşı tarafta bulunan yolun üzerindeydi. Birlikte oraya gidip, inekleri aşağı tarafa doğru getirdik. O sırada baktım ki bıraktığım yerde bizim inekler yok. Hemen üst tarafta bulunan Yazılar diye bir mevki var, oraya çıkmış olabilirler oraya doğru çıktım. Baktım ki orada da yok. Dereye doğru indiğimde ilk önce bir ayı sesi duydum. O anda kaçmaya çalıştım. Ayı üzerime doğru koşarak beni yakaladı. Ayı ile bir süre boğuşurken elimi korumak için yukarı kaldırdım. O sırada elimi ısırdı. O sırada bende ona yumruk atarak birkaç ona vurdum. O anda beni bırakıp, oradan uzaklaştı. Elim kanlar içindeydi. Dereden yukarı doğru tarlaya çıkıp, babamı aradım. Babam beni alıp hastaneye getirdi. Şuanda hayatta olmayabilirdim. Allah korudu. Bu olayı hayatım boyunca unutamam" dedi.

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İneklerini otlatan Çoban’a ayı saldırdı
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