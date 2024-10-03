İnfaz memurunu rehin alıp isyan başlatmışlardı: Metris Cezaevi isyancısı yıllar sonra yakalandı

Metris Ceza İnfaz Kurumu D8 Koğuşu'ndaki arkadaşlarıyla, 8 Temmuz 1997'de çıkardıkları isyanda hükümlüler karpuz verme bahanesiyle kapıyı açtırdıkları infaz koruma memurunu tabancayla rehin almışlardı. Memurdan ele geçirdikleri anahtarlarla diğer koğuşların kapılarını açarak 5 kişiyi öldüren Metris isyancılarından İhsan Taşkan, Fatih ilçesinde yakalandı.

SAÇLARINI UZATIP KILIĞINI DEĞİŞTİRMİŞ

27 yıl aradan sonra Güven Timlerince yakalanan Taşkan'ın polisten kaçmak için yıllarca kılık değiştirip, saç uzattığı tespit edildi. Taşkan'ın geçtiğimiz yıllarda izinli olarak cezaevinden çıktığı ve geri dönmedi kaçak olarak gezdiği öğrenildi.

67 YIL CEZA ALDI

Olayla ilgili Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesinde daha önce görülen davada, firari İhsan Taşkan "canavarca his saikiyle öldürme" suçundan 67 yıl 11 ay 13 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Taşkan'ın suç kayıtları bununla da sınırlı değildi. Cinayet, Hırsızlık, birden fazla kişiyi aynı sebeple öldürme, konut dokunulmazlığının ihlali, canavarsa his ile öldürme, gece bina içinde hırsızlık, devletin menfaatine ait eşya hırsızlığı olmak üzere 38 dosyadan kaydı bulunuyor.