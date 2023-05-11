Haberler Yaşam Haberleri İngiliz anne intihar eden kızının ardında bıraktığı mektubunu görmek istiyor
Giriş Tarihi: 11.5.2023 10:58 Son Güncelleme: 11.5.2023 11:14

İngiliz anne intihar eden kızının ardında bıraktığı mektubunu görmek istiyor

Türkiye’ye çalışmak için gelen Ayşe Rhıannon Vural, başından vurulmuş halde ölü bulunmuştu. Savcılık, genç kızın ölümüne ‘İntihar’ dedi. İngiltere’den Türkiye’ye kızının eşyalarını almaya gelen anne Tracie Brookes, kızının intihar mektubu bıraktığını öğrendi. Ancak anne, delil olduğu gerekçesiyle mektuba ulaşamadı. Acılı anne kızının yanından ayırmadığı oyuncak tavşan ve mektup için hukuk mücadelesine başladı.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
İngiliz anne intihar eden kızının ardında bıraktığı mektubunu görmek istiyor

İngiltere'den İstanbul'a Türkçe öğrenmeye gelen 26 yaşındaki Ayşe Rhıannon Vural, ülkesine dönemeden 2 gün önce evinde başından vurulmuş halde ölü bulunmuştu. Soruşturma başlatan savcılık aradan geçen 2 yılın ardından genç kızın ölümünün intihar olduğuna karar verdi. Kararda genç kızın intihar notu bıraktığı, yapılan incelemede yazının Ayşe'ye ait olduğunun tespit edildiği belirtildi. Ayrıca genç kızın elinde barut izine rastlanıldığı kararda yer aldı.

3 YIL SONRA İNTİHAR MEKTUBUNU ÖĞRENDİ

Kızının intihar ettiğine inanmayan anne Tracie Brookes, İngiltere'den Türkiye'ye gelerek kızının eşyalarına almak ve dosyanın akıbetini öğrenmek istedi. Kızının intihar mektubu bıraktığını öğrenen İngiliz anne, mektubu görmek istedi. Çünkü intihar mektubun girişindeki, "Ararat çok…" kelimesi Tracie Brookes'i şüphelendirdi.

YANINDAN AYIRMADIĞI OYUNCAK TAVŞANI KAYIP

Brookes, 'Ararat' isimli kişinin kızının o dönemki sevgilisi olduğunu ileri sürdü. İntihar mektubu ise delil olduğu gerekçesiyle verilmedi. Adli Emanet Bürosu'ndaki kızının eşyalarının listesi verildi. Listeyi inceleyen anne Tracie Brookes kızının iki büyük valiz kıyafetinin listede olmadığını ve kızının çocukluğundan beri yanından hiç ayırmadığı oyuncak tavşanın da listede olmadığını fark etti.

''ÖLMEK İÇİN BİR SEBEBİ YOKTU''

Kızının oyuncak tavşanını çok sevdiğini ve yanından asla ayırmadığını ifade eden Brookes, savcılığa başvurdu. Tracie Brookes, "Ayşe 26 yaşındaydı. Birçok ülkeden birçok arkadaşı vardı. Herkes tarafından sevilirdi. İngiltere'de yardım etkinliklerine katılmak için 2 gün sonra dönecekti. Ne oldu da intihar etti? Silahı nasıl ve kimden aldı? Yanından ayırmadığı her yere götürdüğü oyuncak tavşanı nerede? Kızımın yaşamak için her şeyi vardı. Ölmek için bir sebebi yoktu" dedi.

ANNE ÜLKESİNE ELLERİ BOŞ DÖNDÜ

Brookes, "Kızımın eski sevgilisi Ferhat ve kardeşi Mahmut kızımı tehdit ediyordu. Kızıma, 'İstanbul'dan git. Geri dönersen seni öldürürüm' demiş. Londra'ya geldikten bir süre sonra tekrar İstanbul'a gittiğinde Mahmut ile yolda karşılaşmış. Mahmut, Ayşe'yi darp etmiş ve kaldırımda baygın bırakıp gitmiş. Ayşe karakola gidip Mahmut'u şikayet etti. Her seferinde elimde hiçbir şey olmadan İngiltere'ye dönüyorum. Sadece daha fazla üzülüyorum" dedi.

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İngiliz anne intihar eden kızının ardında bıraktığı mektubunu görmek istiyor
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