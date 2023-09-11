İngiliz annenin hukuk mücadelesi: Kızı İntihar mı etti, yoksa cinayete kurban mı gitti

İngiltere'den İstanbul'a gelen 26 yaşındaki Ayşe Rhıannon Vural, ülkesine dönemeden 2 gün önce 11 Eylül 2020'de evinde başından vurulmuş halde ölü bulunmuştu. Savcılık tarafından başlatılan soruşturma sonunda genç kızın ölümüne intihar denilerek takipsizlik kararı verilmişti. Kızının intihar ettiğine inanmayan İngiliz anne Tracie Brookes, Türkiye'ye gelerek kızının eşyalarına ve soruşturma dosyanın örneğini almak istemişti.

ANNE 3 YIL SONRA KIZINDAN KALAN BİRKAÇ EŞYAYI ALDI

Türkiye'ye gelen anne, kızının intihar mektubu bıraktığını öğrenmişti. Mektubun girişindeki, "Ararat çok…" kelimesi Tracie Brookes'in şüphelerini arttırmıştı. Kızının eşyalarının listesini inceleyen anne Tracie Brookes kızının iki büyük valiz eşyasının ve çocukluğundan beri yanından ayırmadığı, ölü bulunduğunda göğsünün üzerinde duran oyuncak tavşanın da listede olmadığını fark etmişti. Elleri boş ülkesine dönen üzüntülü anne, 3 ay sonra Türkiye'ye tekrardan geldi. İstanbul 13. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada anne kızının eşyalarının olduğu paketi teslim alabildi.

EŞYALARIN ARASINDA O TAVŞAN YOKTU

İngiliz anne, kızından kalan birkaç eşyaya kavuştu. Paket içerisinden laptop, 3 adet cep telefonu, anahtar, bez çanta, tişört, parfüm, ultrason görüntüsü, üzerinde "Ararat" ve adres yazan bir kağıt parçası ile birkaç çizim kağıdı çıktı. Ayrıca Ayşe'nin başucundaki komedinin üzerinde bulunan 1 dolar teslim edildi. Kızının eşyalarını gören acılı anne duygu dolu anlar yaşadı. Fakat eşyaların arasında Ayşe Rhıannon Vural'ın oyuncak tavşanı yoktu.

İNTİHAR NOTUNDA YAZILANLAR ORATAYA ÇIKTI

Genç kızın intihar notunun içeriği ise takipsizlik kararı verilen soruşturma dosyasında yer aldı. Notta, "Kimliğimi buldum. Benden alındığını hiç söylemedim ama belki ben kaybettim. Her şeyim ablama bırakılabilir. Annem ne yapacağına o kadar verebilir" yazıyordu. İkinci notta ise "Ararat çok sevindim, o benim ruh ikizim, o benim hayatım. Ararat gitti, hayatım gitti. Hoşça kal" yazıldığı ortaya çıktı.

"KIZIMIN YAŞAMINDAN ARTA KALANLAR İSTANBUL'DA"

Gözleri yaşlı anne kızından kalan eşyalarla adliyeden ayrılırken açıklamada bulundu. Kızından kalan yüzükleri boynunda taşıyan anne, "Öncekinden çok daha fazla sorum var. Bazı eşyaların eksik olduğunu biliyorum. Kızımın yaşamından arta kalanlar İstanbul'da. İngiltere'ye döneceğim. Davayı yeniden açmayı umut ediyorum. Ayşe'nin kendisini öldürdüğüne inanmıyorum. O intihar etmedi" dedi.

"ONDAN SADECE BUNLAR KALDI"

Sözlerinde gözyaşları içerinde devam eden Brookes, "Ölümünden bir gün önce eski erkek arkadaşı Ararat Özer'i ihbar etmişti. O Ayşe'yi dövmüştü ve onu yeniden görürse öldürmekle tehdit etmişti. Tüm parası nerede ve kim bu bir doları ona verdi. Almak istediğim tek şey tavşan. Tavşanı nereye gitse yanına alırdı. Öldüğünde tavşanı göğsündeydi ve şimdi nerede? Ayşe hayatı severdi, İstanbul'u sevdi. Ondan sadece bunlar kaldı" dedi. Acılı anne kızının mezarını ziyaret ettikten sonra ülkesine geri döndü.

ÖLÜMÜNDEN BİR GÜN ÖNCE ESKİ SEVGİLİSİNDEN ŞİKÂYETÇİ OLMUŞ

Öte yandan intihar ettiği iddia edilen Ayşe Rhıannon Vural'ın 10 Eylül yani olaydan bir gün önce eski sevgilisi Ararat Özer'den şikâyetçi olduğu ortaya çıktı. Vural'ın eski sevgilisi Ararat Özer şimdilerde Fatih'teki Balat Mahallesi'nde binalara ve arsalarına zorla çöktüğü iddiasıyla Balat çete liderlerinden olduğu gerekçesiyle yargılanıyor. Balat çete davası kapsamında tutuklu yargılanan Özer, geçtiğimiz günlerde ev hapsi adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

GENÇ KIZ KORUMA KARARI İSTEDİ

Koruma kararı talep eden genç kızın karakolda verdiği ifadesinde, eski sevgilisi Ararat Özer ile 8 ay önce ayrıldığını ancak ara ara görüştüklerini ifade ettiği öğrenildi. Genç kızın ifadesinin devamında "Gece 01:00 sularında aradı. Görüşmek istedi. Evimde misafirim vardı onu yolcu ederken eski erkek arkadaşım evimin önündeydi. Beni kıskandı. Küfür etmeye başladı" dedi.

KORKUNÇ TEHDİTLER

Ayşe Rhıannon Vural, hakaretlerin ve küfürlerin ardından "Bu gece buradan gitmezsen seni öldüreceğim. Başka bir erkekle olursan da seni öldüreceğim" diye tehditte bulunarak kendisini darp ettiğini ileri sürdü. Olaydan bir gün sonra Vural intihar iddiasıyla halde evinde ölü bulundu.

BİR GÜN ÖNCE DARP ETTİ DOSYADA BİLGİ SAHİBİ OLARAK YER ALDI

İntihar olayıyla ilişkin takipsizlik kararı verilen savcılık dosyasında ise eski sevgili Özer, bilgi sahibi olarak yer aldı. Özer ifadesinde, 10 Eylül'de Ayşe'nin yanına gittiğini ve kıskançlık yüzünden bağırdığını ardından iki tokat attığını söyledi. Geceyi karakolda geçirdiğini söyleyen Özer, "Öğle saatlerinde karakoldan ayrıldım. Devir işlemleri için Bolu'ya gittim. 12 Eylül gecesi polis tarafından arandım. Ayşe'nin intihar ettiğini söylediler. Çok kötü oldum. Yola çıkarak İstanbul'a geldim. Ayşe bana sürekli 'Benden ayrılırsan intihar ederim' diyordu" şeklinde ifade verdi. Soruşturma kapsamında Ararat Özer'in parmak izi örneğinin alınmadığı öğrenildi.