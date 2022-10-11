İngiliz bisikletli gezgin çift Türkiye’ye hayran kaldı

Eşi Celia Teale de yolculuklarının Türkiye'de her geçen gün daha da güzelleştiğini dile getirerek, "Daha önce Türkiye'ye hiç gelmemiştim. İlk defa geldim. Bir daha gelmek istiyorum. Türkiye'nin her yerini görmek istiyorum. Yolculuk benim için zor geçmedi. Bu tur için daha önceden antrenman yapmanıza gerek yok. Sadece bisiklete binip yola çıkmak yeterli." ifadelerini kullandı.