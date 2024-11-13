İngiliz kadın turist Antalya’da mide küçültme ameliyatında hayatını kaybetti

İki çocuk annesi 54 yaşındaki kadın, ana atardamarda oluşan yırtık nedeniyle hayatını kaybetti. İngiliz yargısı olayla ilgili soruşturma başlattı. Janet Savage Antalya'daki özel bir hastanede mide ameliyatına girdi. Sürücü muayene uzmanı Savage, operasyondan bir daha uyanamadı. Cerrahi ekip ana atardamarda yırtık tespit etti. Doktorlar hemen onarım işlemine başladı. Ameliyat sırasında Savage'ın kalbi durdu. Yoğun bakıma alınan hasta tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Operasyon notlarında yırtığın 3-4 milimetre olduğu belirtildi.

SAĞLIK TURİZMİ İLE GELDİ

Savage, İngiltere'nin Warwickshire bölgesindeki Regenesis Health Travel şirketine başvurdu. Şirket Antalya'daki hastaneyle çalışıyordu. Savage, Temmuz ayında Facebook üzerinden şirketle iletişime geçti. Görüşmeden 24 saat sonra ameliyat için anlaşma sağlandı. Şirket uçak, otel ve hastane organizasyonu yaptı.

İLAÇ TEDAVİSİNDE SONUÇ ALAMADI

Savage daha önce Ozempic ilacı kullanmaya başladı. İlaç tip 2 diyabet hastaları için üretiliyordu. Ancak üç ay sonra ilaca erişimi zorlaştı ve hızla kilo almaya başladı. Hasta endişeye kapıldı. Savage, sağlık turizm şirketini tekrar arayarak 19 kilo vermek istediğini söyledi.Genç kadının vücut kitle indeksi 30,7 çıktı. Bu oran İngiliz Sağlık Sistemi'ne göre obezite sınırında bulunuyordu. Mide ameliyatı için geldi: Cerrah ameliyatın detaylarını açıkladı. Doktor ameliyat raporunu kamuoyu ile paylaştı. Azar, operasyon başladığında aortada hasar tespit ettiklerini bildirdi. Rapora göre cerrahi ekip kanama nedeniyle mide küçültme işlemini durdurmak zorunda kaldı. Doktorlar aort tamiri için çaba gösterdi. Savage yoğun bakımda nabız kaybı yaşadı. Hasta 6 Ağustos sabahı saat 07:45'te hayatını kaybetti.

İNGİLTERE'DE OTOPSİ YAPILDI

Ölümünden sonra Savage'ın cenazesi İngiltere'ye transfer oldu. Cenazeye İngiltere'deki Glan Clwyd Hastanesi'nde detaylı otopsi gerçekleşti. Patolog Muhammad Aslam ölüme dair kapsamlı rapor hazırladı. Aslam, ölüm nedenini karın aortundaki yaralanmaya bağlı akut kan kaybı olarak belirledi. Kuzey Batı Galler Kıdemli Adli Tabip Kate Robertson soruşturma başlattı.

MAHKEMEDE ANLATTI

Regenesis yetkilileri de ameliyat gününe dair gelişmeleri aktardı. Operasyon müdürü şirket çalışanlarına komplikasyon yaşandığını bildirdi. Hastaneye göre, hasta operasyonun ilk dakikalarında nefes almayı bıraktı. Turizm şirketi yetkilileri ertesi sabah hastanın ölüm haberini aldı. Müşteri hizmetleri görevlisi yaşananları mahkemede anlattı. Olayın ardından İngiliz makamları konuyla ilgili detaylı inceleme başlatırken Savage'ın ailesi de hukuki süreç işletiyor. Hastane yönetimi ve sağlık turizmi şirketi soruşturmaya dahil oldu.