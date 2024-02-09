İngiliz kadını öldürüp intihara kalkmıştı... Gözaltına alınan şüphelinin kafasında mermi giriş çıkışı şoke etti

Olay, 1 Şubat günü saat 15.30 sıralarında Orhantepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; bir anaokulunda ingilizce öğretmenliği yapan Büyük Britanya uyruklu Katie Erorbay, anaokulundan çıkarak aracına bindi. O sırada taksiyle Erorbay'ın aracına yanaşan Mustafa G., öğretmeni zorla araçtan indirmeye çalıştı. Aracından inmek istemeyen Erorbay ile taksi şoförü Mustafa G. arasında tartışma yaşandı. Mustafa G., yanında bulunan silahıyla Erorbay'ı önce çenesinden yaraladı ardından da öğretmene ateş etti. Açılan ateş sonucu Katie Erorbay, kanlar içerisinde yere yığıldı.
İNGİLİZ KADIN OLAY YERİNDE ÖLDÜ
Olayın ardından taksici Mustafa G., öğretmeni vurduğu silahı kendi çenesine dayayıp ateş etti. Ağır yaralanan şüpheli Mustafa G. Hastaneye kaldırıldı. Erorbay'a ilk müdahalesini olay yerinde yapan sağlık ekipleri İngilizce öğretmeninin hayatını kaybettiğini belirledi.
KAFASINDA MERMİ GİRİŞ ÇIKIŞ İZİ VAR
İntihar girişiminde bulunan şüpheli taksici Mustafa G. Tedavisinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin kafasında bir kurşun giriş çıkışı olduğu ancak herhangi bir hasar almadan kurtulduğu öğrenildi. Emniyetteki ifadesinde aramızda kıskançlık yüzünden tartışma çıktı diyen şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.