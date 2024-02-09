Haberler Yaşam Haberleri İngiliz kadını öldürüp intihara kalkmıştı... Gözaltına alınan şüphelinin kafasında mermi giriş çıkışı şoke etti
Giriş Tarihi: 9.2.2024 13:32

İngiliz kadını öldürüp intihara kalkmıştı... Gözaltına alınan şüphelinin kafasında mermi giriş çıkışı şoke etti

İstanbul Kartal'da bir anaokulunda İngilizce öğretmenliği yapan İngiltere uyruklu Katie Erorbay’ı öldürüp kendi kafasında da ateş ederek intihar girişiminde bulunan taksi şoförü Mustafa G. tedavisinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin ifadesinde kıskançlık yüzünden aramızda tartışma çıktı dediği öne sürüldü. Öte yandan şüphelinin kafasında bir kurşun giriş çıkışı olduğu ancak herhangi bir hasar almadan kurtulduğu öğrenildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İngiliz kadını öldürüp intihara kalkmıştı... Gözaltına alınan şüphelinin kafasında mermi giriş çıkışı şoke etti

Olay, 1 Şubat günü saat 15.30 sıralarında Orhantepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; bir anaokulunda ingilizce öğretmenliği yapan Büyük Britanya uyruklu Katie Erorbay, anaokulundan çıkarak aracına bindi. O sırada taksiyle Erorbay'ın aracına yanaşan Mustafa G., öğretmeni zorla araçtan indirmeye çalıştı. Aracından inmek istemeyen Erorbay ile taksi şoförü Mustafa G. arasında tartışma yaşandı. Mustafa G., yanında bulunan silahıyla Erorbay'ı önce çenesinden yaraladı ardından da öğretmene ateş etti. Açılan ateş sonucu Katie Erorbay, kanlar içerisinde yere yığıldı.

İNGİLİZ KADIN OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Olayın ardından taksici Mustafa G., öğretmeni vurduğu silahı kendi çenesine dayayıp ateş etti. Ağır yaralanan şüpheli Mustafa G. Hastaneye kaldırıldı. Erorbay'a ilk müdahalesini olay yerinde yapan sağlık ekipleri İngilizce öğretmeninin hayatını kaybettiğini belirledi.

Hayatını kaybeden Katia Erorbay'ın Hakan Erorbay ile evli olduğu, evliliklerinden bir çocukları olduğu öğrenildi. Taksi şoförü Mustafa G'nin, Erorbay'a takıntılı biri olduğu sık sık okul çıkışına giderek İngilizce öğretmenini rahatsız ettiği öne sürülmüştü.

KAFASINDA MERMİ GİRİŞ ÇIKIŞ İZİ VAR

İntihar girişiminde bulunan şüpheli taksici Mustafa G. Tedavisinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin kafasında bir kurşun giriş çıkışı olduğu ancak herhangi bir hasar almadan kurtulduğu öğrenildi. Emniyetteki ifadesinde aramızda kıskançlık yüzünden tartışma çıktı diyen şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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İngiliz kadını öldürüp intihara kalkmıştı... Gözaltına alınan şüphelinin kafasında mermi giriş çıkışı şoke etti
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