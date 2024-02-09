İngiliz kadını öldürüp intihara kalkmıştı... Gözaltına alınan şüphelinin kafasında mermi giriş çıkışı şoke etti

Hayatını kaybeden Katia Erorbay'ın Hakan Erorbay ile evli olduğu, evliliklerinden bir çocukları olduğu öğrenildi. Taksi şoförü Mustafa G'nin, Erorbay'a takıntılı biri olduğu sık sık okul çıkışına giderek İngilizce öğretmenini rahatsız ettiği öne sürülmüştü.