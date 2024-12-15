İngiliz öğretmen cinayetinde jet mütalaa

İNGİLİZCE öğretmeni Katie Erorbay'ı ayrılığı hazmedemediği için öldüren takıntılı taksi şoförü Mustafa Gülser hakim karşısına çıktı. Gülser, "Bir an kendimi kaybettim" savunması yaptı. Ancak Cumhuriyet Savcısı sanığa olaydan 3 saat 15 dakika önce maktule attığı, "Seni bugün öldüreceğim, son kararım" şeklindeki videoyu sordu. Böylelikle cinayetin planlı olduğunu ortaya koydu. "Sanık bilerek ve hayati bölgesine ateş ederek öldürdü" diyen savcı, "Kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "ruhsatsız silah kullanma" suçundan 3 yıla kadar hapsini istedi.