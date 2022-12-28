İngiliz turist, İslam’ı araştırınca Müslüman olmaya karar verdi

"LEYLA" İSMİNİ ALDI

Kelime-i şehadet getirerek Müslüman olan ve "Leyla" ismini alan İngiliz kadına, "İhtida Belgesi" ile mealli Kur'an-ı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çeşitli kitaplar hediye edildi.

Törene Serik İlçe Müftülüğü Din Hizmetleri Uzmanı Veysel Tosun, Dinler Bahçesi Rehber İmam Hatibi Sonay Yıldırım da katıldı.