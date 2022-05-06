İngiliz turist, paraşütçülerin minibüsünü çaldı

Olay dün saat 19.00 sıralarında Yassıtepe bölgesinde meydana geldi. Alanya'da yamaç paraşütü için yolcu transferinde kullanılan 31 ATT 19 pakalı minibüs çalındı.

Olayın ardından şüpheliyi yakalamak için polis ve jandarma ekipleri harekete geçti. Bugün sabah saat 09.00 sıralarında Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Konaklı Karakol ekipleri minibüsü devriye esnasında Payallar Mahallesinde durdurdu. Ekipler aracı kullanan İngiliz vatandaşı A.A.S.(51) isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Araç sahibine teslim edilirken hırsızlık şüphelisi de Alanya Saray Polis Karakolu ekiplerine teslim edildi.

İngiliz şüphelinin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.