Haberler Yaşam Haberleri İngiliz turist, paraşütçülerin minibüsünü çaldı
Giriş Tarihi: 6.5.2022 14:42 Son Güncelleme: 6.5.2022 14:48

İngiliz turist, paraşütçülerin minibüsünü çaldı

MEHMET AL MEHMET AL
İngiliz turist, paraşütçülerin minibüsünü çaldı

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir paraşüt firmasının minibüsünü çalan 51 yaşındaki İngiliz turist jandarma tarafından yakalandı.

Olay dün saat 19.00 sıralarında Yassıtepe bölgesinde meydana geldi. Alanya'da yamaç paraşütü için yolcu transferinde kullanılan 31 ATT 19 pakalı minibüs çalındı.

Olayın ardından şüpheliyi yakalamak için polis ve jandarma ekipleri harekete geçti. Bugün sabah saat 09.00 sıralarında Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Konaklı Karakol ekipleri minibüsü devriye esnasında Payallar Mahallesinde durdurdu. Ekipler aracı kullanan İngiliz vatandaşı A.A.S.(51) isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Araç sahibine teslim edilirken hırsızlık şüphelisi de Alanya Saray Polis Karakolu ekiplerine teslim edildi.

İngiliz şüphelinin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kiracılar dikkat! Ev sahiplerinin yeni oyunu ‘tadilat’
SON DAKİKA: Atilla Taş’tan Canan Kaftancıoğlu’na olay sözler: Nefret ediyorum artık sizden…
SON DAKİKA: Eşi benzeri görülmemiş dava! Rus sevgilisi evlilik teklifini reddedince...
Alman basını: Ekonomide Türkiye mucizesi
Son Dakika Haberi: SGK'lıya sıfır faizli konut kredisi! Hükümetin desteğinden kimler yararlanabiliyor?
Başsavcılık terör örgütünün tomografisini çekti! İşte FETÖ'nün inine giriş şartları... Korkunç itiraflar
SON DAKİKA: Rus generallerin suikastı iddiası dünya gündemine bomba gibi düşmüştü… Pentagon’dan flaş açıklama!
Amerikalı Defense News'ten dikkat çeken haber! ABD'den Türkiye'ye F-16 satışına yeşil ışık
Dünyada bir ilk! Antik mezarın üzerindeki yazıyı çeviren Türk araştırmacı ilginç bir gerçeği ortaya çıkardı
İzmir'de gece yarısı korkunç olay! Kucağında bebeği varken...
ARKADAŞINA GÖNDER
İngiliz turist, paraşütçülerin minibüsünü çaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA