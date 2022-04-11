İngiliz Jenkins Bodrum’da Müslüman oldu

Bitez Yalı Cami İmam Hatibi Mehmet Atmaca'nın rehberliğinde Müslüman olmak istediğini beliterek Bodrum İlçe Müftülüğüne başvuran Jenkins için Tepecik Cami'nde "İhtida Merasimi" düzenlendi. Tepecik Cami İmam Hatibi Yüksel Kılınçarslan'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan merasimde Bodrum Müftüsü İbrahim Kapancı, Edward'a İslam dininin temel esasları ile ilgili bilgi verdi.
Eşinin Müslüman olduğunu, onun vesilesiyle İslam'ın güzelliklerini öğrenerek böyle bir karar aldığını belirten Jenkins, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.