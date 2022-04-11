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Giriş Tarihi: 11.4.2022 21:44 Son Güncelleme: 11.4.2022 22:03

İngiliz Jenkins Bodrum'da Müslüman oldu

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Zeki ÖZKESKİN
İngiliz Jenkins Bodrum’da Müslüman oldu

İngiltere vatandaşı Michael Jenkins, Bodrum’da düzenlenen İhtida merasimi ile Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu

Bitez Yalı Cami İmam Hatibi Mehmet Atmaca'nın rehberliğinde Müslüman olmak istediğini beliterek Bodrum İlçe Müftülüğüne başvuran Jenkins için Tepecik Cami'nde "İhtida Merasimi" düzenlendi. Tepecik Cami İmam Hatibi Yüksel Kılınçarslan'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan merasimde Bodrum Müftüsü İbrahim Kapancı, Edward'a İslam dininin temel esasları ile ilgili bilgi verdi.

Eşinin Müslüman olduğunu, onun vesilesiyle İslam'ın güzelliklerini öğrenerek böyle bir karar aldığını belirten Jenkins, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.



Müftü Kapancı, İngiliz vatandaşı Michael Jenkins'e "İhtida Belgesi" ile birlikte Kur'an-ı Kerim meali ve çeşitli kitaplar hediye etti.

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İngiliz Jenkins Bodrum'da Müslüman oldu
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