İngiliz turistin öldüğü kazada tutuklama kararı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, tekne dolmuş ile su sporları işletmesine ait sürat teknesinin çarpıştığı ve İngiliz turist Anna Capuano'nun (45) yaşamını yitirdiği kazayla ilgili sürat teknesini kullanan Tamer Yiğit Güngör (22) tutuklandı. Önceki gün Uzunyalı mevkiinde meydana gelen kazada, su sporları işletmesine ait Tamer Yiğit Güngör'ün kullandığı sürat teknesi ile Marmaris-Turunç seferini yapan tekne dolmuş çarpışmıştı. Kazada, sürat teknesindeki İngiliz turist Anna Capuano hayatını kaybederken Tamer Yiğit Güngör, Mırvat Jakmara (43), Lush Elin (21), Peter Oxford (40) ve Clein Svetiellu (19) ise yaralanmıştı. Olayla ilgili Tamer Yiğit Güngör ile su sporları işletmesinin sahibi M.Y. gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Güngör tutuklandı, M.Y. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.