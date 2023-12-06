İngiliz uyuşturucu baronu ‘Kafes’lendi

Interpol'unkırmızı bülteni ile aradığı İngiltere'de uyuşturucu ticareti yapan silahlı organize suç örgütü lideri Shaun Moganhan, İstanbul'da yapılan "Kafes -16" operasyonuyla yakalandı. Shaun Monaghan'ın, elebaşılığını yaptığı silahlı örgütün İngiltere'de yüksek miktarlarda kokain ve eroin dağıtımı yaptığı belirlendi. Yasadışı silah ticareti, silahlı yaralama, silahlı tehdit ve silahlı soygun suçlarını işlediği ve örgütün çok sayıda uzun namlulu ve tabanca cinsi silah ve mühimmata sahip olduğu tespit edildi. Monaghan'ın, 25 Ekim'de Türkiye'ye giriş yapması üzerine polis tarafından takibe alındığı Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol - Europol Daire Başkanlığı'nca hazırlanan kırmızı bülten talebinin Interpol tarafından onaylatılması üzerine operasyon için düğmeye basıldığı öğrenildi.