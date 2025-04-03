Haberler Yaşam Haberleri İngiliz yolcu uçağı Diyarbakır’a acil iniş yaptı! Savaş uçağından sonra yolcu uçağı indi
Giriş Tarihi: 3.4.2025 12:06 Son Güncelleme: 3.4.2025 12:07

İngiliz yolcu uçağı Diyarbakır’a acil iniş yaptı! Savaş uçağından sonra yolcu uçağı indi

Hindistan'a giden Virgin Atlantic'e ait uçak, rahatsızlanan yolcu nedeniyle Diyarbakır Havalimanı'na acil iniş yaptı. Sert iniş sonrası arızalanan uçak, Diyarbakır’da kalırken, yolcular geceyi havalimanında geçirdi. Bir süre önce İngiliz savaş uçağı da Diyarbakır’a acil iniş yapmıştı.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
İngiliz yolcu uçağı Diyarbakır’a acil iniş yaptı! Savaş uçağından sonra yolcu uçağı indi

Hindistan'a giden İngiliz havayolu şirketi Virgin Atlantic'e ait VS358 sefer sayılı Londra Heathrow - Mumbai seferini yapan G-VTEA tescilli Airbus A350-1000 tipi uçak, rahatsızlanan yolcu için dün gece saatlerinde Diyarbakır Havalimanı'na acil iniş yaptı. Yolcu uçağı, divert sırasında piste sert iniş yaptığı için teknik bir arıza yaşandı. Uçak Diyarbakır Havalimanı'nda kalırken, vize sorunu nedeniyle yolcular ise geceyi havalimanında geçirdi. Uçağın, arızanın giderilmesinin ardından kalkış yapacağı öğrenildi.

SAVAŞ UÇAĞI DA İNDİ

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Irak'tan Kıbrıs Adası'na dönerken teknik bir sorun yaşayan İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait bir Eurofighter savaş uçağı Diyarbakır'daki 8. Ana Jet Üssü'ne acil iniş gerçekleştirmişti.

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İngiliz yolcu uçağı Diyarbakır’a acil iniş yaptı! Savaş uçağından sonra yolcu uçağı indi
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