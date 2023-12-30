İngilizce öğretmeni halı sahada kalp krizinden öldü

İngilizce öğretmeni Mehmet Selçuk Tulgar, ilçedeki kapalı futbol sahasında arkadaşlarıyla futbol maçı yaparken yere yığıldı. İhbar üzerine sağlık ekipleri, Tulgar'ı Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Hastanede yapılan müdahaleye rağmen Tulgar kurtarılamadı. Geçen yıldan bu yana kentte görev yapan Mehmet Selçuk Tulgar, otopsinin ardından memleketi Mersin'e gönderilecek. Vali Ahmet Hamdi Usta, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda acılı aileye ve eğitim camiasına başsağlığı dileklerini ileterek, "Olay sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Mevlana Ortaokulu İngilizce öğretmeni Mehmet Selçuk Tulgar'ın ailesine başsağlığı diliyorum. Genç ilçesindeki kapalı futbol sahasında futbol maçı."