Haberler Yaşam Haberleri İngilizce öğretmeni halı sahada kalp krizinden öldü
Giriş Tarihi: 30.12.2023 15:06 Son Güncelleme: 30.12.2023 15:08

İngilizce öğretmeni halı sahada kalp krizinden öldü

Bingöl'ün Genç ilçesindeki Mevlana Ortaokulu'nda görev yapan İngilizce öğretmeni Mehmet Selçuk Tulgar (34), kapalı futbol sahasında futbol oynarken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

AZİZ ÖNAL AZİZ ÖNAL
İngilizce öğretmeni halı sahada kalp krizinden öldü

İngilizce öğretmeni Mehmet Selçuk Tulgar, ilçedeki kapalı futbol sahasında arkadaşlarıyla futbol maçı yaparken yere yığıldı. İhbar üzerine sağlık ekipleri, Tulgar'ı Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Hastanede yapılan müdahaleye rağmen Tulgar kurtarılamadı. Geçen yıldan bu yana kentte görev yapan Mehmet Selçuk Tulgar, otopsinin ardından memleketi Mersin'e gönderilecek. Vali Ahmet Hamdi Usta, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda acılı aileye ve eğitim camiasına başsağlığı dileklerini ileterek, "Olay sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Mevlana Ortaokulu İngilizce öğretmeni Mehmet Selçuk Tulgar'ın ailesine başsağlığı diliyorum. Genç ilçesindeki kapalı futbol sahasında futbol maçı."

EN ÇOK OKUNANLAR

TFF'den Mehmet Büyükekşi açıklaması! Sağlık durumu ve istifa iddiası hakkında gelişme...
Abla-kardeş kavgasında yeni perde! Meral Akşener'den Ekrem İmamoğlu'na gözdağı: Parça parça edeceğim
Garson’dan 16 yıllık arşiv çıktı! Çarpıcı bilgiler var... Teröristbaşının tüm talimatları...
Mansur Yavaş'a soğuk duş! Ankara'da İyi Parti'den flaş karar: Akşener Servet Avcı ile anlaştı
İmamoğlu kibri ve yargı skandalı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Özgür Karabat hakkında çıkan haberleri kaldırmıştı: O hakimden geri adım! 'Garabet' karardan döndü
İbret alan oldu mu?
Süper Kupa provokasyonuna gözaltı kararı
SON DAKİKA | Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 16 hedef imha edildi
ARKADAŞINA GÖNDER
İngilizce öğretmeni halı sahada kalp krizinden öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA