İngiltere Başbakanı Sunak Veliaht Prens Bin Selman’la görüştü

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, Sunak ve Bin Selman'ın Suudi Arabistan'da yaptıkları görüşmede, geçen iki haftada İsrail ve Gazze'deki masum can kayıplarının dehşet verici olduğu konusunda mutabık kaldıkları belirtildi.

Açıklamada, liderlerin, bölgedeki gerilimin daha da tırmanmasından kaçınılması ihtiyacına değindikleri, bu konuda koordinasyon içinde hareket etme konusunda mutabık oldukları kaydedilerek şu ifadelere yer verildi:

"Başbakan Sunak ve Veliaht Prens Bin Selman, hayati önem taşıyan su, gıda ve ilacın sağlanması için Gazze'ye insani erişimin acil ihtiyaç olduğu konusunda mutabık kaldılar. Sunak, İngiltere'nin giderek aciliyet kazanan insani durumu ele almak üzere attığı adımları ve 10 milyon sterlinlik ilave yardım duyurusuna değindi. Başbakan Sunak, Bin Selman'ı, Suudi Arabistan'ın bölgedeki liderliğini hem şimdi hem de uzun vadede istikrarı desteklemek için kullanması yönünde teşvik etti."

Sunak, Suudi Arabistan'dan önce İsrail'e ziyarette bulunmuş, buradaki temasları kapsamında İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ayrı ayrı görüşmüştü.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1524'ü çocuk 3 bin 785 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 77 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 12 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.