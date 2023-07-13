Her hafta Perşembe günleri ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışması 13 Temmuz 2023 günü izleyici karşısına çıktı. Sevilen bilgi yarışmasını izleyenler az önce sorulan İngiltere Krallarından 3. Edward'ın oğlu, 2. Richard'ın babası olan, Yüz Yıl Savaşları'nda Fransa'ya karşı kazandığı zaferlerle bilinen Prens Edward'ın lakabı hangisidir? sorusunun cevabını merak ederek araştırmalarını yoğun olarak sürdürüyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (13 TEMMUZ 2023)

İşte Milyoner'de sorulan sorunun yanıtı ve tüm detaylar;