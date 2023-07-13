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Giriş Tarihi: 13.7.2023 22:39 Son Güncelleme: 13.7.2023 22:39

İngiltere Krallarından 3. Edward'ın oğlu, 2. Richard'ın babası olan, Yüz Yıl Savaşları'nda Fransa'ya karşı kazandığı zaferlerle bilinen Prens Edward'ın lakabı hangisidir?

ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster? 13 Temmuz 2023 Perşembe günü yeni soruları ve yarışmacılarıyla izleyici karşısına çıktı. Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlanan yarışmanın son bölümünde az önce sorulan İngiltere Krallarından 3. Edward'ın oğlu, 2. Richard'ın babası olan, Yüz Yıl Savaşları'nda Fransa'ya karşı kazandığı zaferlerle bilinen Prens Edward'ın lakabı hangisidir? sorusunun yanıtı izleyenler tarafından merak edilerek araştırılıyor. İşte merak edilen sorunun cevabı.

İngiltere Krallarından 3. Edward’ın oğlu, 2. Richard’ın babası olan, Yüz Yıl Savaşları’nda Fransa’ya karşı kazandığı zaferlerle bilinen Prens Edward’ın lakabı hangisidir?

Her hafta Perşembe günleri ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışması 13 Temmuz 2023 günü izleyici karşısına çıktı. Sevilen bilgi yarışmasını izleyenler az önce sorulan İngiltere Krallarından 3. Edward'ın oğlu, 2. Richard'ın babası olan, Yüz Yıl Savaşları'nda Fransa'ya karşı kazandığı zaferlerle bilinen Prens Edward'ın lakabı hangisidir? sorusunun cevabını merak ederek araştırmalarını yoğun olarak sürdürüyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (13 TEMMUZ 2023)

İşte Milyoner'de sorulan sorunun yanıtı ve tüm detaylar;



SORU: İngiltere Krallarından 3. Edward'ın oğlu, 2. Richard'ın babası olan, Yüz Yıl Savaşları'nda Fransa'ya karşı kazandığı zaferlerle bilinen Prens Edward'ın lakabı hangisidir?

A- Kara Prens (CEVAP)
B- Beyaz Atlı Prens
C- Kurbağa Prens
D- Küçük Prens


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İngiltere Krallarından 3. Edward'ın oğlu, 2. Richard'ın babası olan, Yüz Yıl Savaşları'nda Fransa'ya karşı kazandığı zaferlerle bilinen Prens Edward'ın lakabı hangisidir?
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