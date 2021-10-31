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Giriş Tarihi: 31.10.2021 22:28 Son Güncelleme: 31.10.2021 22:28

İngiltere ve Galler'de 1961'e kadar hangisi yasal olarak suç kabul edilmiş ve onu yapanlar çeşitli hapis ve para cezalarına çarptırılmıştır?

İngiltere ve Galler’de 1961’e kadar hangisi yasal olarak suç kabul edilmiş ve onu yapanlar çeşitli hapis ve para cezalarına çarptırılmıştır?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve İngiltere ve Galler'de 1961'e kadar hangisi yasal olarak suç kabul edilmiş ve onu yapanlar çeşitli hapis ve para cezalarına çarptırılmıştır? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Kim Milyoner Olmak İster programındaki, İngiltere ve Galler'de 1961'e kadar hangisi yasal olarak suç kabul edilmiş ve onu yapanlar çeşitli hapis ve para cezalarına çarptırılmıştır?şeklinde çevrilmiştir?' sorusunun cevabı şu şekilde...

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve İngiltere ve Galler'de 1961'e kadar hangisi yasal olarak suç kabul edilmiş ve onu yapanlar çeşitli hapis ve para cezalarına çarptırılmıştır?sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, İngiltere ve Galler'de 1961'e kadar hangisi yasal olarak suç kabul edilmiş ve onu yapanlar çeşitli hapis ve para cezalarına çarptırılmıştır? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.



SORU: İngiltere ve Galler'de 1961'e kadar hangisi yasal olarak suç kabul edilmiş ve onu yapanlar çeşitli hapis ve para cezalarına çarptırılmıştır?

A- İşe izinsiz gitmemek
B- İntihar girişiminde bulunmak (CEVAP)
C- Kraliçeyi selamlamamak
D- Ev içerisinde kedi beslemek.

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