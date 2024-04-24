İngiltere’de e-sigara paniği

İngiltere'de küçük çocuklar elektronik sigara (e-sigara) yüzünden hastanelik oluyor. Resmi rakamlar, 4 yaşındaki çocukların bile elektronik sigara nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ortaya koydu. İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS), doktorların 2020'den bu yana e-sigara kaynaklı rahatsızlıklar nedeniyle başvuran her yaştan hasta sayısında yüzde 276'lık bir artış gördüğünü söyledi. Ancak ergenlik çağındaki veya daha genç yaştakiler arasındaki oranlar aynı dönemde oldukça hızlı bir şekilde yüzde 733 oranında arttı. Sağlık görevlileri geçen yıl e-sigara kullanımından zarar gören 365 hastayı kabul etti. Bunların 50'si çocuk ve 11'i beş yaşın altındaydı.