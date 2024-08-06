İngiltere’de şiddet ve nefret içerikli paylaşımlar nedeniyle 3 kişiye gözaltı

Sosyal medya platformu Facebook'ta saldırgan yorum yaptığı gerekçesiyle evinde gözaltına alınan kişinin görüntüleri paylaşıldı.

Görüntülerde, İngiliz polisinin, söz konusu kişinin evine giderek, iletişim yasası uyarınca elektronik iletişim ağının uygunsuz kullanımını gerekçe göstererek yaptığı gözaltı işlemi yer aldı.

Görüntüde polisin, bu kişiye, sosyal medyada yaptığı yorumların saldırgan olduğu gerekçesiyle hakkında şikayette bulunulduğunu ve sorgulanmak üzere polis merkezine götürüleceğini söylediği duyuldu.

Ayrıca, 28 yaşındaki Jordan Parlour isimli bir başka kişi de geçen hafta başlayan şiddet olaylarıyla bağlantılı olarak, internette "ırkçı nefreti körükleyen içerik yayınlamakla" suçlandı.

İngiltere'nin Leeds bölgesinde yaşayan Parlour, şiddet olaylarıyla bağlantılı olduğu iddia edilen suç içerikli paylaşımlar yayınladığı için yargılanan ilk kişi oldu.

Facebook paylaşımlarında ırkçı nefreti kışkırtmayı amaçladığı iddiasıyla suçlanan Parlour'un bugün mahkemeye çıkması öngörülüyor.

53 yaşındaki kadın nefret içerikli paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı

Cheshire Polisi de dün yerel saatle 14.00 sularında bir şikayet aldıklarını belirterek, şikayetin Kidsgrove bölgesindeki bir topluluk grubunda yayınlanan mesajın nefret dolu tonuyla ilgili olduğunu duyurdu.

Soruşturmaların ardından, polis memurlarının olayla ilgili olarak Alsager kentinde yaşayan 53 yaşındaki kadını gözaltına aldığı belirtildi.