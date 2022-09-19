İngiltere’den İstanbul’a estetik yolculuğu tacizle sonuçlandı

Estetik ameliyat olmak amacıyla Ekim 2021'de İngiltere'den İstanbul'a gelen Karolin P. hayatının şokunu yaşadı. Şişli'deki lüks bir özel hastaneyle anlaşan genç kadın, 6 Ekim'de ameliyat masasına yattı. Ameliyat sonrası özel odaya alınan genç kadın, anestezinin etkisinde olduğu bir anda Fatih B. isimli hemşire içeri girdi. İddiaya göre hemşire, genç kadına cinsel tacizde bulundu. Yarı baygın halde olan genç kadın, gözlerini hafif araladığında ise hemşire odadan uzaklaştı. Kısa süre sonra odaya yeniden giren hemşire, tacizde bulunduğu genç kadının üzerine kapıyı kilitleyerek tacizlerine devam etti. Karolin P. ertesi gün taburcu oldu. Yaşadığı dehşeti hastane görevlilerine iletti. Hemşire Fatih B.'nin ihbardan saatler önce hastanedeki işinden istifa ettiği ortaya çıktı. Hastane yönetimi kamera kayıtlarını inceleyince, genç kadının odasına Fatih B.'nin girdiğini, ardından kattaki ikinci hemşirenin de birinci hemşirenin hemen ardından içeri girdiğini tespit etti. Hastane yönetimince başlatılan idari soruşturmada ifadesi alınan tanık hemşire F.G. uygunsuz bir durum görmediğini ifade etti. Yönetim, idari soruşturma sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, tacizle ilgili bir delil elde edilemediğini ancak hemşirenin ihbardan önce istifa etmesinin şüphe uyandırıcı olduğunu kaydetti. Mağdur kadının kendilerine sunduğu bir mesajın ise Fatih B. tarafından kendisine atıldığını iddia ettiğini belirten yönetim, mesajın incelenmesini talep etti.