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Giriş Tarihi: 9.7.2022 18:47 Son Güncelleme: 9.7.2022 19:30

İnguşlu 2 kardeş ailelerine kavuştu

3 yıl önce sokakta bulunan İnguşlu 2 yetim çocuk, Türkiye’nin yürüttüğü çalışmalar sonucunda Rusya’da yaşayan anneannelerine ulaştırılmak üzere yetkililere teslim edildi. Yıllar sonra torunlarına kavuşan Anneanne Galaev Mariet, “Son 3 yılda torunlarımla sadece bir kere telefonla konuşabildim. Ufak torunum Abdurehman’ı hiç görmemiştim. Rüyalarıma giriyorlardı” dedi.

DİLAN KAYA DİLAN KAYA
İnguşlu 2 kardeş ailelerine kavuştu

Suriye'nin Cerablus kentinde bulunan İHH İnsani Yardım Vakfı'nın yetimhanesine yerleştirilen Abdurehman Galaev (5) ve abisi Mohammed Galaev (7) İHH'nın İnsani Diplomasi çalışmalarıyla akrabalarına kavuşturulmak üzere anneannelerine ve Rus yetkililere teslim edildi.



Rusya Büyük elçiliği, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve İHH İnsani Yardım Vakfı ile birlikte yürütülen çalışma sonucu yetim çocuklar bu ülkedeki akrabalarına ulaştırıldı. İHH yetkilileri tarafından yetimhaneden alınarak sınıra ulaştırılan yetimler, yapılan işlemler sonunda Rus yetkililere ve anneanne Mariat'a teslim edildi.



"İKİ BAYRAMI BİR ARADA YAŞIYORUM"

Yıllar sonra torunlarına kavuşan Anneanne Galaev Mariet, "Son 3 yılda torunlarımla sadece bir kere telefonla konuşabildim. Ufak torunum Abdurehman'ı hiç görmemiştim. Rüyalarıma giriyorlardı. Önce Allah'ın izni ile sonra sizin desteklerinizle bugün torunlarıma kavuştum. Emeği geçen Rusya Konsolosluğuna, Türkiye Konsolosluğuna ve özellikle İHH'ya çok teşekkür ediyorum. Bana bugün iki bayramı aynı anda yaşattınız" şeklinde konuştu.



"EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

İHH İnsani Yardım Vakfı İnsani Diplomasi Birimi'nden Taner Altun, konuyla ilgili şunları söyledi: "Bugün mutlu günümüz çünkü 3 yıldır yetimhanemizde yaşayan yavrularımızı ailelerine kavuşturduk. Yavrularımız ve anneannemiz ülkelerine dönecek. Bu uzun süreçte bize desteklerimizi esirgemeyen Göç İdare'miz, Dışişleri Bakanlığı'mıza ve Rusya Büyük Elçiliği'ne teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki süreçte yetimhanemizde kalan diğer yetim yavrularımız için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

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İnguşlu 2 kardeş ailelerine kavuştu
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