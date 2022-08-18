İnovasyonda Kadın 2022 başvuruları başladı

İnovasyonda Kadın projesinin bu döneminde, İstanbul Kalkınma Ajansı'nın Girişimcilik Mali Destek Programı kapsamında Üsküdar Belediyesi, Yıldız Teknopark, İstanbul TTO, Türkiye İhracatçılar Meclisi proje ortaklığı, TÜBİTAK Marmara Teknokent, Bilişim Vadisi iştirakleri ve KOSGEB destekleriyle girişimci kadınlar fikirlerini ticari teşebbüse dönüştürmek için yarışacak. Projeye bu sene 1550 kadının başvurması bekleniyor. Seçilecek 30 girişimci, kampa katılmaya hak kazanacak ve bunlardan 6'sı finale adını yazdıracak.

Bu yıl yedincisi düzenlenen İnovasyonda Kadın projesinin öncelikli hedefi, kadınların girişimcilik cesaretini artırmak ve projelerini, istihdam potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürmelerine destek olmak…

Proje kapsamında düzenlenen kampta adaylara, çevrimiçi platform ve 5000 girişimciden fazla üyesi olan ekosisteme katılma imkânı sunulacak. Girişimci adaylarına kampta aynı zamanda açık ofis ve prototipleme atölyesini ücretsiz kullanım, unicorn (1 milyar doların üzerinde değerlemesi olan) girişimcilerle tecrübe paylaşımı ve yatırım fonlarına erişim imkânı sağlanacak. Ulusal ve uluslararası projelere başvuru mentörlüğü ve dijital gazetelerde fotoğraf/video tanıtım olanaklarının da tanınacağı kamp süresince finans, satış, pazarlama, müşteri yönetimi uygulamalarına ücretsiz erişim hakkı da tanınacak. Kamp sonunda 30 katılımcı arasından hakem heyetinin değerlendirmeleriyle seçilen 6 başarılı proje ödül sahibi olacak.

Projede bu sene ön kuluçka ödül miktarı birinciye 150 bin TL, ikinciye 100 bin TL ve üçüncüye 50 bin TL olarak belirlendi. Kuluçka ödül miktarı ise, ilk üç girişimciye tohum yatırım desteği olarak kararlaştırıldı.

2015 yılından bu yana altı kez düzenlenen İnovasyonda Kadın Projesi'ne şimdiye kadar 1900 kadın girişimci başvurdu. Bunlardan 174'ü kamplara seçilerek eğitimler aldı. Kamplar sonunda finale kalarak ödül ve sertifikasını alan 30 kadın girişimciden 13'ü proje sonunda kendi şirketini kurdu. Ödüllü girişimciler birbirinden farklı alanlarda başarılara imza atmaya devam ediyor.

Kadın girişimcileri; iş fikirlerini, katma değeri yüksek, nitelikli istihdam yaratabilecekleri teşebbüslere dönüştürme fırsatı tanıyan bu projeye katılmaya davet ediyoruz. Projeye son başvuru tarihi 2 Eylül.

Turkuvaz Medya Grubu'nun da medya sponsorluğu desteği verdiği projenin başvuru şartları hakkında tüm bilgiler www.inovasyondakadin.org'da