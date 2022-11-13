"İnovasyonda Kadın 2022" finalistleri ödüllerini aldı

Proje kapsamındaki eğitimler sonunda finale kalan girişimci kadınlar, 13 Kasım Pazar günü, saat 10:30'da Bakırköy Titanic Park Hotel'de düzenlenen törenle açıklandı.

Törene, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve KADEM Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu ile proje ortaklarının yönetim kademeleri katıldı.

KADEM Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşmalarıyla başlayan törende Gümrükçüoğlu; "İnovasyonun ne anlama geldiğini anlatarak çıktığımız yolda bugün, büyük bir kadın girişimci ekosistemine sahibiz. Ve bununla gurur duyuyoruz. Projemiz kapsamında kadınlar, kendilerine fırsat verildiğinde, rehberlik edildiğinde neleri başarabileceklerini en üst seviyede gösterdiler." Diyerek projenin kat ettiği başarıya dikkat çekti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise "KADEM, 9 yıllık kısa geçmişine rağmen faaliyetleriyle toplumsal hayatın her alanında Türk kadınının temsil gücünü yükseltiyor. Bugün de bu çabalardan bir tanesine daha hep birlikte şahitlik ediyoruz. Kadınlarımızı girişimci olmaya teşvik eden bu güzel organizasyonun, ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Konuşmalarından ardından törende, proje kapsamında düzenlenen kampa katılarak finale kalan kadın girişimciler açıklandı.

Proje kapsamında; Kuluçka Kategorisi'nde, "Köstebek" projesi ile Müge Baltacı birincilik ödülüne, "Invamar" projesi ile Merve Aydıner ikincilik ödülüne, "SynthData" projesi ile Nazife Nur Köksal ise üçüncülük ödülüne layık görüldü.

Ön Kuluçka Kategorisi'nde ise, "Süper Kablo" projesi ile Zuhal Oktay Coşkun birincilik ödülüne, "Swatchloop" projesi ile Güneş Sayıt ikincilik ödülüne, "Coridor" projesi ile Ravzanur Eker ise üçüncülük ödülüne layık görüldü.

İnovasyonda Kadın 2022 Ödül Töreni paydaş ve sponsorlara teşekkür belgesi takdimi ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.

2022 İnovasyonda Kadın Projesi Hakkında

İnovasyonda Kadın projesinin öncelikli hedefi, kadınların girişimcilik cesaretini artırarak projelerini, istihdam potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürmelerine destek olmak…

İstanbul Kalkınma Ajansı'nın Girişimcilik Mali Destek Programı kapsamında; Yıldız Teknopark, İstanbul TTO, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Üsküdar Belediyesi ortaklığı, TÜBİTAK Marmara Teknokent, Bilişim Vadisi iştiraki ve KOSGEB desteğiyle düzenlenen projenin bu seneki etabı başarıyla tamamlandı.

7. İnovasyonda Kadın projesinde bu yıl;

- Birinciye 200 bin TL, ikinciye 150 bin TL ve üçüncüye 100 bin TL olmak üzere ön kuluçka dönemindeki ilk 3 girişimciye, toplamda 450 bin TL ödül verildi.

- Kuluçka ödülüne layık bulunan 3 proje "tohum yatırım desteği" aldı.

- Girişimcilere ayrıca proje çalışmaları için ilk 1 yıl, ofis ve atölye desteğinde bulunulacak.

2015 yılından bu yana devam eden İnovasyonda Kadın Projesi'ne şimdiye kadar 2 binin üstünde kadın girişimci başvurdu. 200'den fazla kadın girişimci, inovasyon kamplarına katıldı. Kamplar sonunda finale kalarak ödül ve sertifikasını alan 30 kadın girişimciden 13'ü kendi şirketini kurarak ulusal ve uluslararası yarışmalarda ödül aldı. Farklı sektörlerde önemli başarılara imza attı.

İnovasyonda Kadın Kampında her sene girişimcilere, açık ofis ve prototipleme atölyesini ücretsiz kullanım, girişimcilerle tecrübe paylaşımı ve yatırım fonlarına erişim imkânı sağlanıyor. Ulusal ve uluslararası projelere başvuru mentörlüğü ile dijital gazetelerde fotoğraf/video tanıtım olanaklarının da tanınacağı kamp süresince finans, satış, pazarlama, müşteri yönetimi uygulamalarına ücretsiz erişim hakkı sağlanıyor.

NTV, Kanal 7 ve Turkuvaz Medya Grupları'nın medya sponsorluğu desteği verdiği proje hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için https://inovasyondakadin.org/ adresini ziyaret edebilirsiniz.