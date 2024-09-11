İnovatif ateş ölçerle ‘havale’ye karşı anlık bildirim

Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yasin Yıldız ile Elektrik Elektronik Mühendisliği Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Gül, takip edilmediği durumlarda havaleye kadar giden ateşli hastalıklarda ısı takibi için çalışma başlattı. 3 yıllık çalışmalar sonunda, ateşli hastaların vücut ısılarını anlık takip eden akıllı 'inovatif ateş takip cihazı' tasarlandı. Para büyüklüğündeki cihaz, üzerindeki sensörlerle vücut ısısını 1 hafta süresince kontrol edip, olası ateş yükselmelerinde cep telefonlarına bildirim gönderiyor. Havale riskine karşı erken müdahaleyi sağlayacak cihazın satışa sunulması hedefleniyor.