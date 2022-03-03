İnşaat alanında toprak kaydı yolda çatlaklar oluştu

Kartal, Yakacık Yeni Mahalle Okul Sokak'ta bulunan bir inşaat alanında saat 13.30 sıralarında toprak kayması meydana geldi.

Toprak kayması nedeniyle bir sokağın asfaltında çatlaklar oluştu. Olayda ölen yaralanan olmazken, ihbar verilmesi üzerine olay yerine itfaiye polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen belediye ekipleri kaymanın olduğu yerde inceleme yaparken, sokak, ekipler tarafından bariyer konularak kapatıldı. Ekiplerin çevredeki incelemeleri sürüyor.

"DEPREM OLUYOR DİYE SOKAĞA FIRLADIK"

Mahalle sakinleri toprak kaymasının olduğu anda evde olduklarını büyük bir gürültü ile deprem oluyor zannederek sokağa çıktıklarını ve toprağın kaydığını gördüklerini söylediler.