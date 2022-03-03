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Giriş Tarihi: 3.3.2022 16:57

İnşaat alanında toprak kaydı yolda çatlaklar oluştu

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
İnşaat alanında toprak kaydı yolda çatlaklar oluştu

Kartal, Yakacık'ta inşaat alanında toprak kayması oldu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, bir sokağın asfaltında çatlaklar oluştu. Sokak, ekipler tarafından bariyer konularak kapatıldı.

Kartal, Yakacık Yeni Mahalle Okul Sokak'ta bulunan bir inşaat alanında saat 13.30 sıralarında toprak kayması meydana geldi.

Toprak kayması nedeniyle bir sokağın asfaltında çatlaklar oluştu. Olayda ölen yaralanan olmazken, ihbar verilmesi üzerine olay yerine itfaiye polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen belediye ekipleri kaymanın olduğu yerde inceleme yaparken, sokak, ekipler tarafından bariyer konularak kapatıldı. Ekiplerin çevredeki incelemeleri sürüyor.

"DEPREM OLUYOR DİYE SOKAĞA FIRLADIK"

Mahalle sakinleri toprak kaymasının olduğu anda evde olduklarını büyük bir gürültü ile deprem oluyor zannederek sokağa çıktıklarını ve toprağın kaydığını gördüklerini söylediler.

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İnşaat alanında toprak kaydı yolda çatlaklar oluştu
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