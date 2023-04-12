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Giriş Tarihi: 12.4.2023 10:36 Son Güncelleme: 12.4.2023 10:56

İnşaat bekçisi müteahhidi öldürdü

Antalya’nın Alanya ilçesinde inşaat bekçiliği yapan Eyüp Bülbül (59) tartıştığı müteahhit Özgür Reyisoğlu’nu (48) tüfekle vurarak öldürdü.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
İnşaat bekçisi müteahhidi öldürdü

Antalya'nın Kargıcak Mahallesi'nde meydana gelen olayda, inşaat bekçisi Eyüp Bülbül ile müteahhitlik yapan Özgür Reisoğlu arasında akşam saatlerinde alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine inşaat bekçisi Eyüp Bülbül, yanında bulunan tüfekle 3 yıldır yanında çalıştığı Özgür Reisoğlu'nu göğsünden vurdu. Reyisoğlu kanlar içinde yere yığıldı.

KURTARILAMADI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan Reisoğlu, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Acil serviste doktorların tüm müdahalesine rağmen evli ve bir çocuk babası Özgür Reisoğlu hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı Eyüp Bülbül Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından olayda kullanılan tüfekle yakalanarak gözaltına alındı.

CENAZESİ SAKARYA'YA GÖTÜRÜLDÜ

Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsini ardından Özgür Reyisoğlu'nun cenazesi torağa verilmek üzere Sakarya'ya götürüldü. Cenazeyi teslim olan Özer Reyisoğlu, "Bu kişi ağabeyimin yanında bekçi olarak çalışıyordu; sahip çıktı. Her şeyi fazlası ile verdi. Acımız sonsuz. Cenazeyi Sakarya merkezde toprağa vereceğiz" diye konuştu.

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