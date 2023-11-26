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Giriş Tarihi: 27.11.2023

İnşaat firmasının veliahtı ‘salak’ lafına taktı

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
İnşaat firmasının veliahtı ‘salak’ lafına taktı
TÜRKİYE'NİN en büyük inşaat şirketleri arasında olan Erguvan İnşaat'ın veliahtı Emre Maraşlı, sosyal medyadaki takipçisiyle karşı karşıya geldi. Araştırmacı Ömer Ünal'ın mesai saatlerinin azaltılmasıyla ilgili hazırladığı raporu değerlendiren Maraşlı, mesai saatlerinin azaltılmasının işsizliğe fayda sağlamayacağını, bu durumda işverenlerin çalışan saatlerini baz alarak ödeme yapacağını ve böylelikle de ücretlerin düşeceğini söyledi. Genç veliahtın bu sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Takipçilerinden Alican Ş. de Emre Maraşlı'nın paylaştığı videonun altına, "Ne diyor bu salak" şeklinde yorum yaptı. Bu yoruma çok sinirlenen Maraşlı, savcılığa giderek kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle şüpheli Alican Ş.'nin cezalandırılmasını istedi.

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İnşaat firmasının veliahtı ‘salak’ lafına taktı
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