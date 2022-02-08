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Giriş Tarihi: 8.2.2022 10:49 Son Güncelleme: 8.2.2022 11:05

İnşaat halindeki binayı bile soydular!

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
İnşaat halindeki binayı bile soydular!

Trabzon’da inşaat halindeki binaya giren 3 hırsız, 3 dairenin kapısını kırarak girdikleri 3 dairedeki tüm eşyaları çalarak ortadan kayboldu. Olay sonrası harekete geçen Trabzon Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ve Yomra İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Ekipleri birlikte yaptıkları çalışma sonucu tespit ettikleri 2 kişi saklandıkları yerlerde yakalandı. Diğer şüpheli ise aranıyor. Hırsızların evlerden çaldıkları malzemeler ise sattıkları iş yerlerinde polis tarafından bulunarak sahiplerine telim edildi.

Olay Trabzon'un Yomra ilçesi Namık Kemal mahallesindeki inşaat halindeki bir binada meydana geldi. İnşaat halindeki bir binanın kapısını kırarak binada bulunan 3 daireye giren 3 hırsız, dairelerde bulunan 3 televizyon, 3 buzdolabı, 3 bulaşık makinası, 3 ankastre fırın, 255 adet filtre musluk ve muhtelif ev eşyaları alarak ortadan kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ve Yomra İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde B.B, E.B ve R.A.K. İsimli kişileri tespit etti. Polis ekipleri E.B ve B.B isimli kişileri sakladıkları yerlerde yakalanarak Yomra İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirdi. Diğer şüpheli R.A.K isimli kişinin ise yakalama çalışması sürdüğü belirtildi.

Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli kişiler B.B ve E.B'nin çaldıkları eşyaları sakladıkları depoyu bulan polis ekipleri depoda yaptıkları aramada ise, 1 çamaşır makinası, 1 fırın, 7 projektör, 1 termosifon, 6 sandalye, 64 adet musluk bataryası, 1 takım mobilya, 1 masa, 1 tüp, 1 set üstü fırın, 2 avize, 3 davlumbaz, 2 monitör ve 1 adet elektrikli ısıtıcı ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi.

Ayrıca hırsızlık olayında yakalanan B.B isimli kişinin 3 televizyon, 3 buzdolabı, 3 ankastre ve 3 adet çamaşır makinesini bir iş yerine satıldığını tespit eden polis ekipleri , iş yeri yetkilisinin ise yakalama çalışması başlatıldığı belirtildi.

Gözaltına alınan B.B ve E.B isimli şüphelilerin Yomra ilçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından mahkemeye sevk edileceği öğrenildi.

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İnşaat halindeki binayı bile soydular!
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