İnşaat halindeki binayı bile soydular!

Olay Trabzon'un Yomra ilçesi Namık Kemal mahallesindeki inşaat halindeki bir binada meydana geldi. İnşaat halindeki bir binanın kapısını kırarak binada bulunan 3 daireye giren 3 hırsız, dairelerde bulunan 3 televizyon, 3 buzdolabı, 3 bulaşık makinası, 3 ankastre fırın, 255 adet filtre musluk ve muhtelif ev eşyaları alarak ortadan kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ve Yomra İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde B.B, E.B ve R.A.K. İsimli kişileri tespit etti. Polis ekipleri E.B ve B.B isimli kişileri sakladıkları yerlerde yakalanarak Yomra İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirdi. Diğer şüpheli R.A.K isimli kişinin ise yakalama çalışması sürdüğü belirtildi.

Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli kişiler B.B ve E.B'nin çaldıkları eşyaları sakladıkları depoyu bulan polis ekipleri depoda yaptıkları aramada ise, 1 çamaşır makinası, 1 fırın, 7 projektör, 1 termosifon, 6 sandalye, 64 adet musluk bataryası, 1 takım mobilya, 1 masa, 1 tüp, 1 set üstü fırın, 2 avize, 3 davlumbaz, 2 monitör ve 1 adet elektrikli ısıtıcı ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi.

Ayrıca hırsızlık olayında yakalanan B.B isimli kişinin 3 televizyon, 3 buzdolabı, 3 ankastre ve 3 adet çamaşır makinesini bir iş yerine satıldığını tespit eden polis ekipleri , iş yeri yetkilisinin ise yakalama çalışması başlatıldığı belirtildi.

Gözaltına alınan B.B ve E.B isimli şüphelilerin Yomra ilçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından mahkemeye sevk edileceği öğrenildi.