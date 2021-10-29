İnşaat işçileri kaza yaptı: 1 ölü 5 yaralı

Alınan bilgilere göre: Siverek Viranşehir karayolunun 20'inci kilometresi Yücelen Köyü mevkiinde Siverek istikametine seyir halindeki Mücahit Çiçekli yönetiminde bulunan 63 PA 628 plakalı otomobil karşı yönden gelen Celal Canpolat yönetimindeki 63 YE 626 plakalı kamyonla kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Muhammet Emin Şenateş (20) olay yerinde hayatını kaybederken Yusuf (29), Ali (23), İsrafil (36), Murat Şenateş (43) ile Mücahit Çiçekli (23) ağır yaralandı.



Kazada ağır yaralanan yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelere sevk edildiği belirtildi.



Kazanın ardından kamyon sürücüsü Celal Canpolat ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Otomobilde bulunan kişilerin köyden dönen inşaat işçileri olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.