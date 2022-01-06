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Giriş Tarihi: 6.1.2022 12:04 Son Güncelleme: 6.1.2022 12:13

İnşaat işçisi elektrik akımına kapıldı

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
İnşaat işçisi elektrik akımına kapıldı

Antalya’nın Elmalı ilçesinde yüksek gerilim hattında elektrik akımına Feyyaz Çalış (43)  hayatını kaybetti.

Antalya'nın Elmalı ilçesine bağlı Yuva Mahallesindeki bir inşaatta çalışan 2 çocuk babası Çalış, elindeki malzemelerin bina yanından geçen yüksek gerilim hattına değmesi sonucu elektrik akımına kapıldı. Korkunç olayın ardından olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Çalış'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

ELMALI'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Polis ekiplerinin olay yeri çalışmanın ardından cenaze Feyyaz Çalış'ın Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.Yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen cenaze Elmalı ilçesi Gökpınar Mahallesinde toprağa verildi. Çalış'ın evli 2 çocuk babası olduğu ve eşinin 3'üncü çocuğuna 8 aylık gebe olduğu öğrenildi.

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İnşaat işçisi elektrik akımına kapıldı
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