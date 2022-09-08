Haberler Yaşam Haberleri İnşaat mühendisine bungalov şoku
Giriş Tarihi: 9.9.2022

İnşaat mühendisine bungalov şoku

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İnşaat mühendisine bungalov şoku
İnternetten sahte ilanlarla bungalov kiralamak isteyenlerin kâbusu olan dolandırıcılar bitmiyor. Başkasına ait bungalovların fotoğraf, adres ve adını kullanarak ilan veren dolandırıcılar, vatandaşlardan önce kapora, rezervasyona bir gün kala da paranın tamamını istiyor. Parayı veren mağdurlar, adrese gittiklerinde aslında işletmeciyle hiç irtibata geçmediklerini öğrenerek dolandırıldıklarını anlıyorlardı. Bu tuzağa düşen inşaat mühendisi Selçuk Y. de, kapora verip kiraladığını düşündüğü bungalova gidince şok yaşadı. İşletme sahibi "Adınıza bir rezervasyon yok. Telefon numaramız ve banka hesabımız farklı, yanlış kişilerle konuşmuşsunuz" dedi. Dolandırıldığını anlayan Selçuk Y. durumu polise bildirdi. Polis, paranın aktarıldığı hesabı ve o hesabı temin eden şüpheli Furkan D.'yi tespit etti. Benzer suçlardan 8 kaydı olan şüpheli yakalanarak gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ekrem İmamoğlu yine tatilde: Güneyden sıkıldı, soluğu orada aldı...
DenizBank emekli promosyon ücreti 2022: Deniz Bank emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu, başvuru şartları nelerdir?
Sigaraya zam mı geldi, ne kadar? 9 Eylül 2022 Güncel sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
SON DAKİKA HABERİ | Bakan Kasapoğlu'ndan istihdam müjdesi: 4 bin 147 sözleşmeli personel alınacak
Son dakika haberi | Kraliçe 2. Elizabeth hayatını kaybetti: Yeni İngiltere Kralı Prens Charles!
SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Fatih Altaylı'ya yaylım ateşi: Biz daha ölmedik, ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın
Barış Yarkadaş'tan İYİ Parti'ye: Ne haddine! Sen CHP'den ihale alıyorsan eleştiririm
SON DAKİKA | Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: EYT sorununu çözeceğiz!
YKS ek tercih boş kontenjanları güncel liste 2022: ÖSYM ek tercih kılavuzu ile YKS ek tercih boş kontenjanları ve 2-4 yıllık üniversite taban puanları
İcra affı müjdesi geldi: 30 milyara yakın borç silinecek! İcra affı kimleri kapsıyor, nereye başvurulur, ne zaman?
ARKADAŞINA GÖNDER
İnşaat mühendisine bungalov şoku
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA