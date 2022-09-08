İnşaat mühendisine bungalov şoku

İnternetten sahte ilanlarla bungalov kiralamak isteyenlerin kâbusu olan dolandırıcılar bitmiyor. Başkasına ait bungalovların fotoğraf, adres ve adını kullanarak ilan veren dolandırıcılar, vatandaşlardan önce kapora, rezervasyona bir gün kala da paranın tamamını istiyor. Parayı veren mağdurlar, adrese gittiklerinde aslında işletmeciyle hiç irtibata geçmediklerini öğrenerek dolandırıldıklarını anlıyorlardı. Bu tuzağa düşen inşaat mühendisi Selçuk Y. de, kapora verip kiraladığını düşündüğü bungalova gidince şok yaşadı. İşletme sahibi "Adınıza bir rezervasyon yok. Telefon numaramız ve banka hesabımız farklı, yanlış kişilerle konuşmuşsunuz" dedi. Dolandırıldığını anlayan Selçuk Y. durumu polise bildirdi. Polis, paranın aktarıldığı hesabı ve o hesabı temin eden şüpheli Furkan D.'yi tespit etti. Benzer suçlardan 8 kaydı olan şüpheli yakalanarak gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.