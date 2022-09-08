Haberler Yaşam Haberleri İnşaat mühendisine bungalov şoku! Kaparo verdi adrese gitti dolandırıldığını anladı
Giriş Tarihi: 8.9.2022 11:10

İnşaat mühendisine bungalov şoku! Kaparo verdi adrese gitti dolandırıldığını anladı

Bungalov kiralamak isteyen kabusu dolandırıcılar yine iş başında. Dolandırıcılar internet üzerinden verdikleri sahte ilanlarla 31 yaşındaki inşaat mühendisi Selçuk Y.’yi de ağına düşürdü. Sahte ilanı arayıp kaparo gönderen inşaat mühendisi kiraladığı eve gidince dolandırıldığını anlayıp polise başvurdu. Çalışma başlatan Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri paranın gittiği hesabı temin eden şüpheli Furkan D.’yi gözaltına aldı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İnşaat mühendisine bungalov şoku! Kaparo verdi adrese gitti dolandırıldığını anladı

İnternet üzerinden verdikleri sahte ilanlarla bungalov kiralamak isteyenlerin korkulu rüyası olan dolandırıcılar bitmek bilmiyor. Gerçekte var olan bir bungalov evin fotoğraflarını adresini ve adını kullanarak ilan açan dolandırıcılar ağlarına düşen kişilerden önce kaparo talep ediyor. Rezervasyondan bir gün önce de paranın tamamını alıyorlardı. Ancak mağdur kişiler belirtilen adrese gittiklerinde aslında orada olan bungalov işletmesi ile hiç irtibata geçmedikleri ortaya çıkınca dolandırıldıklarını anlıyorlardı.

BUNGALOVA GİDİNCE ŞOK YAŞADI

Bu yöntemi kullanan bir dolandırıcının ağına inşaat mühendisi Selçuk Y. de düştü. Mühendis Selçuk Y. kaparo verip kiraladığını düşündüğü bungalov eve gidince şok yaşadı. İşletme sahipleri sizin adınıza bir rezervasyonumuz yok. Bizim telefon numaramız ve banka hesabımız farklı siz yanlış kişilerle konuşmuşsunuz dediler.

POLİS HESABI TEMİN EDENİ YAKALADI

Bunun üzerine dolandırıldığını anlaya Selçuk Y. hemen durumu polise bildirdi. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri paranın aktarıldığı hesabı tespit etti. Ardından o hesabı temin eden şüpheli Furkan D.'ye ulaşıldı. Benzer suçlardan 8 adet kaydı olan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

O savcının utandıran mesajları ortaya çıktı! "Bir kez deneyelim karşılığında Selo olayını halledeyim"
Emekli promosyon yarışı hız kesmeden devam ediyor! 2022 Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?
Cinayet gibi kazada şok tek kol detayı! Vatandaşların çektiği fotoğraf davanın seyrini değiştirdi
DenizBank emekli promosyon ücreti 2022: Deniz Bank emekli promosyonu ne kadar, kaç TL veriyor, şartları nelerdir?
YKS EK TERCİH YAPMA | ÖSYM AİS ile 2022 YKS ek tercih başvuru kılavuzu boş kontenjanlar ile başvuru nereden, nasıl yapılır, ücreti ne kadar, ne zaman ödenecek?
Hükümetten dev sosyal yardım paketi! İşte milyonları ilgilendiren detaylar
Banka banka emekli promosyon veren bankalar 2022: En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar?
İcra affı müjdesi geldi: 30 milyara yakın borç silinecek! İcra affı kimleri kapsıyor, nereye başvurulur, ne zaman?
Sigara fiyatları 8 Eylül 2022: Sigara zammı var mı; En ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
7 yılda sadece 60 kez işe gitmişti! Bankamatik Candan için flaş karar
ARKADAŞINA GÖNDER
İnşaat mühendisine bungalov şoku! Kaparo verdi adrese gitti dolandırıldığını anladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA