İnşaat mühendisine bungalov şoku! Kaparo verdi adrese gitti dolandırıldığını anladı

İnternet üzerinden verdikleri sahte ilanlarla bungalov kiralamak isteyenlerin korkulu rüyası olan dolandırıcılar bitmek bilmiyor. Gerçekte var olan bir bungalov evin fotoğraflarını adresini ve adını kullanarak ilan açan dolandırıcılar ağlarına düşen kişilerden önce kaparo talep ediyor. Rezervasyondan bir gün önce de paranın tamamını alıyorlardı. Ancak mağdur kişiler belirtilen adrese gittiklerinde aslında orada olan bungalov işletmesi ile hiç irtibata geçmedikleri ortaya çıkınca dolandırıldıklarını anlıyorlardı.

BUNGALOVA GİDİNCE ŞOK YAŞADI

Bu yöntemi kullanan bir dolandırıcının ağına inşaat mühendisi Selçuk Y. de düştü. Mühendis Selçuk Y. kaparo verip kiraladığını düşündüğü bungalov eve gidince şok yaşadı. İşletme sahipleri sizin adınıza bir rezervasyonumuz yok. Bizim telefon numaramız ve banka hesabımız farklı siz yanlış kişilerle konuşmuşsunuz dediler.

POLİS HESABI TEMİN EDENİ YAKALADI

Bunun üzerine dolandırıldığını anlaya Selçuk Y. hemen durumu polise bildirdi. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri paranın aktarıldığı hesabı tespit etti. Ardından o hesabı temin eden şüpheli Furkan D.'ye ulaşıldı. Benzer suçlardan 8 adet kaydı olan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.