İnşaat sahasında 3 milyonluk hırsızlık

İstanbul Maltepe'ye bağlı Esenkent Mahallesi'nde bulunan E.M.'ye ait inşaat şantiyesinde 23 Ağustos günü şantiye deposunda bulunan doğalgaz vanaları çalındı. Piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan vanaları, olay yerine gelirken kullandıkları minibüse yükleyen şüpheliler hızla olay yerinden kaçtı.Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin güvenlik kamerası incelemeleri neticesinde hırsızların minibüsle olay yerine geldiği ve kameraların yönünün değiştirdiği belirlendi. Kimliği tespit edilerek gözaltına alınan Ali E.E.'nin (25) 47 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.