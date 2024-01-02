İnşaat sahasındaki toprak kayması sonucu istinat duvarı çöktü

Olay, saat 02.30 sıralarında Talimhane Mahallesi, Kaldırım Caddesi üzerinde meydana geldi. İnşaatın temel alanında meydana gelen toprak kayması nedeniyle istinat duvarı çöktü.

Çökmenin yaşandığı yerde bulunan 4 katlı bina ise tedbir amaçlı boşaltıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, polis ve zabıta ekipleri çevre güvenliği alarak çalışma başlattı. Polis ekipleri, megafon ile uyarı yaparak binanın boşaltılmasını sağladı. Toprak kaymasının yaşandığı alana ise park halinde olan bir motosikletin düştüğü görüldü.

İnşaat alanındaki toprak kayması sonrasında istinat duvarı çöken ve yıkılma tehlikesi yaşayan apartmanın sakinlerinin bir kısmı yakınlarının ve komşularının bir kısmı ise Üsküdar Belediyesinin tahsis ettiği otelde sabahladı.