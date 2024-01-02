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Giriş Tarihi: 2.1.2024 10:58 Son Güncelleme: 2.1.2024 11:22

İnşaat sahasındaki toprak kayması sonucu istinat duvarı çöktü

İstanbul Üsküdar’da inşaat sahasındaki toprak kayması nedeniyle istinat duvarı çöktü. İnşaatın hemen yanında bulunan 4 katlı bina ise tedbir amaçlı boşaltıldı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İnşaat sahasındaki toprak kayması sonucu istinat duvarı çöktü

Olay, saat 02.30 sıralarında Talimhane Mahallesi, Kaldırım Caddesi üzerinde meydana geldi. İnşaatın temel alanında meydana gelen toprak kayması nedeniyle istinat duvarı çöktü.

Çökmenin yaşandığı yerde bulunan 4 katlı bina ise tedbir amaçlı boşaltıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, polis ve zabıta ekipleri çevre güvenliği alarak çalışma başlattı. Polis ekipleri, megafon ile uyarı yaparak binanın boşaltılmasını sağladı. Toprak kaymasının yaşandığı alana ise park halinde olan bir motosikletin düştüğü görüldü.

İnşaat alanındaki toprak kayması sonrasında istinat duvarı çöken ve yıkılma tehlikesi yaşayan apartmanın sakinlerinin bir kısmı yakınlarının ve komşularının bir kısmı ise Üsküdar Belediyesinin tahsis ettiği otelde sabahladı.

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İnşaat sahasındaki toprak kayması sonucu istinat duvarı çöktü
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