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Giriş Tarihi: 10.1.2022 10:03 Son Güncelleme: 10.1.2022 10:14

İnşaata girip 200 bin liralık musluk çaldılar

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İnşaata girip 200 bin liralık musluk çaldılar

İstanbul Fatih’te bir inşaat sahasına giren hırsızlar burada buldukları henüz binalara takılmak üzere olan 200 bin lira değerindeki kutulu muslukları çalıp kaçtı. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlileri 3 hırsızı gözaltına aldı. Çalınan musluklar bulundu sahibine teslim edildi.

Fatih Aksaray Mahallesi'nde bir işaat alanında 29 Aralık günü akşam saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Büyük bir bölümü tamamlanmış olan inşaat alanına kamyonet ile gelen hırsızlar, dakikalar içinde alanda bulunan 200 bin lira değerindeki musluk bataryalarını araca yükleyip kaçtılar. Sabah durumu fark eden inşaat firması sahibi N.D. hemen olayı polise anlattı.

MUSLUKLAR ELE GEÇİRİLDİ

İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlileri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda kamera görüntülerinden kimlikleri tespit edilen 3 hırsız gözaltına alındı. Başakşehir ve Esenler'de gözaltına alınan hırsızlar ile birlikte çaldıkları 200 bin liralık musluklarda ele geçirildi.

2 HIRSIZ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheliler Nedim B., Yılmaz A. ve Çağlar U. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Nedim B. ve Yılmaz A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelileri

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İnşaata girip 200 bin liralık musluk çaldılar
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