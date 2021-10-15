İnşaata kadın eli değdi! Fatma Usta’nın on parmağında on marifet

Yeşilhisar İlçesi Keşlik Köyü'nde yaşayan Fatma Metin, evlendikten sonra ev işlerinin yanı sıra inşaat ustası olan kocası Emir Metin'e de gönüllü olarak yardım etmeye başladı. Çocukken erkek kardeşi olmadığı için inşaatlarda babasıyla birlikte çalıştığını söyleyen Fatma Metin, zamanla ilçenin aranan tek kadın ustası oldu.

GÖRENLER ÖNCE ŞAŞIRIYOR SONRA TEBRİK EDİYOR

Bir çok inşaat işini yapabildiğini belirten Fatma Metin, en başarılı olduğu işlerin başında sıva, duvar örme, fayans, ters tavan, su tesisatı, güneş enerji sistemi kurulumu ve laminat parke işlerinin geldiğini söyledi. Aile ekonomisine katkı için eşine yardın ettiğini belirten Fatma Metin; "Yaptığım fayans ve sıvalar çok beğenildi. Hem köyden hem de ilçeden bir çok iş almaya başladım.

Zamanla eşimi bu işte geçtim. Sadece bir alanda değil bir çok alanda el becerimin olması daha çok iş almama neden oluyor. Beni sıva yaparken görenler önce çok şaşırıyor, sonra gelip tebrik ediyor. Köyde bir çok evde yaptığım işler var. Aynı zamanda traktörde kullandığım için malzemeleri de gidip kendim alabiliyorum. Yaptığım işte çırak dışında kimsenin yardımına ihtiyacım yok. Aynı nakış işler gibi çalışıyorum. Yaptığım işin içime sinmesi lazım. Öyle olunca da başarı zaten kendiliğinden geliyor" diye konuştu.

KADINLARA ÖRNEK OLUYOR

Hem ev hanımı hem de inşaat ustası olduğunu belirten Fatma Metin, akşamları ev işlerini gündüzleri ise inşaat işlerini yürüttüğünü söyledi. Kendisinin eşine eşinin de kendisine ev işlerinde yardım ettiğini belirten Fatma Metin; "Gerek inşaatta gerekse evde severek çalışıyorum. İki çocuğum var ve okuyorlar. Onları kesinlikle ihmal etmiyorum.

Ev işlerinde eşim de bana yardım ediyor. Eşimle birlikte gittiğim işlerde bayan olmam nedeniyle iş sahipleri önce biraz tedirgin oluyor. Yaptığım işi dikkatle izliyorlar. Ama el becerimi görünce de şaşırıp kalıyorlar. Ustalığımdaki başarım kulaktan kulağa yayılınca ilçenin en çok aranan kadın ustası oldum. Beni çalışırken gören erkekler eşlerine beni örnek gösteriyor. Bir çok kadına örnek olmakta hoşuma gidiyor" dedi.