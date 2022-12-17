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Giriş Tarihi: 17.12.2022 11:41 Son Güncelleme: 17.12.2022 11:49

İnşaatı soyan hırsız yakalandı

İstanbul’da girdiği inşaatta işçilerin banka kartlarını, kimliklerini ve bir cep telefonunu çalan hırsız, Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
İnşaatı soyan hırsız yakalandı

İstanbul Sancaktepe'de bir kişi; Osman Gazi Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta çalışan işçilerin cep telefonunu, çok sayıda kimlik ve banka kartlarını çaldı.

Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini detaylı bir şekilde incelemeye alan Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; inşaata girerek hırsızlık olayını gerçekleştiren ve kimlik bilgilerini kısa süre içerisinde tespit ettikleri E.O.'yu Sultanbeyli İlçesi'nde bulunan ikamet adresinde yakalayarak gözaltına aldı. Benzer suçlardan dolayı kayıtları olan ve suçunu itiraf eden hırsız "Açıktan Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da inşaatı soyan hırsız kamerada

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İnşaatı soyan hırsız yakalandı
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