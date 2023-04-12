İnşaatın bekçisi müteahhiti vurdu

Olay Kargıcak Mahallesi'nde meydana geldi. Alanya'da müteahhitlik yapan Özgür Reisoğlu (48) ile inşaatta bekçilik yapan E.B.((59) arasında iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine E.B, yanında getirdiği av tüfeğiyle Reisoğlu'nu kasık bölgesinden yaraladı. Özgür Reisoğlu, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli E.B. ise Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince olayda kullandığı av tüfeğiyle birlikte yakalandı. Şüphelinin karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor