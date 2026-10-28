Bir binanın kışın ısıyı içeride tutma, yazın ise odaları aşırı ısınmadan koruma yeteneğine ısıl verimlilik denir. Bu verimlilik duvar ve çatının yapısı, pencerelerin kalitesi, birleşim noktalarının hava sızdırmazlığı ve doğru uygulanmış ısı yalıtımı gibi pek çok etkene bağlıdır. Yalıtım malzemeleri burada önemli bir rol oynar. Bazıları, ısı geçişini yavaşlatmaya yardımcı olan sayısız küçük gaz dolu hücre içerir. Kışlık bir mont da benzer şekilde çalışır. Dolgusunun lifleri arasında hapsolan hava, sıcaklığın korunmasına yardımcı olur.

Peki katı bir malzemenin içinde milyonlarca minik hücre nasıl oluşur? Bunun için bazı yalıtım malzemesi üreticileri özel köpürtme ajanları kullanır. Bunlardan biri de dimetil eterdir (DME).

DİMETİL ETER EVLERİ SICAK TUTMAYA YARDIMCI OLUYOR

DME'nin uygulama alanlarından biri, ekstrüde polistirenden (XPS) üretilen ısı yalıtım levhalarıdır. Hafifliği, dayanıklılığı ve iyi ısı yalıtım özellikleri sayesinde bu malzeme zeminlerin, temellerin ve çatıların yalıtımında kullanılır. Levhaların üretimi sırasında, aralarında DME'nin de bulunabildiği özel köpürtme ajanları ısıtılmış polimer malzemeye katılır. DME, malzemenin içinde çok sayıda küçük hücrenin oluşmasına yardımcı olur ve böylece bitmiş yalıtım ısı geçişini yavaşlatabilir.

Bir başka örnek, evinde tadilat yapmış hemen herkese tanıdık gelecektir. Pencere ve kapı montajında kasa ile duvar arasındaki boşluk genellikle montaj köpüğüyle doldurulur. Köpük, tüpten çıkarken genleşir ve dar boşluklara kadar ulaşır. Malzemenin püskürtülmesini ve ilk genleşmesini, aralarında DME'nin de bulunabildiği itici gaz adı verilen özel gazlar sağlar. Nemle temas eden köpük sertleşir, derzleri kapatır ve odayı hava sızıntılarına karşı korumaya yardımcı olur.

Türkiye'de ısı yalıtımı yapı standartlarında da ele alınıyor. 1 Nisan 2025'ten bu yana yürürlükte olan güncellenmiş TS 825 standardı, binaların yalnızca ısıtma değil soğutma ihtiyaçlarını da dikkate alıyor. Aynı zamanda iklim bölgesi sayısı dörtten altıya çıkarıldı. Böylece bina tasarımında ve ısı yalıtım çözümlerinin seçiminde bölgesel koşullar daha doğru biçimde değerlendirilebiliyor.

Isı yalıtım teknolojilerinin gelişimi yalnızca inşaatçıları değil, bu malzemelerin üretimi için gereken girdileri sağlayan şirketleri de ilgilendiriyor. Yalıtım ürünleri ve montaj köpüğü üreten fabrikaların özel kimyasal hammaddelere ihtiyacı var ve bunları başka ülkelerdeki üreticilerden satın alabiliyorlar. Rus şirketleri de uluslararası pazarda bu bileşenlerin tedarikçileri arasında yer alıyor.

RUS İHRACATININ AYIRT EDİCİ İŞARETİ

Kimyasal hammadde üreticileri için de, tıpkı günlük tüketim ürünleri üreten şirketler gibi, yurt dışında tanınırlık kazanmak ve yeni ortaklar bulmak önemlidir. Rusya'nın ulusal markası "Made in Russia" bu konuda onlara yardımcı oluyor ve gıdadan kozmetiğe, ekipmandan sanayi bileşenlerine kadar çok geniş bir yelpazedeki Rus ürünlerini bir araya getiriyor.

"Made in Russia" işareti, gönüllü sertifikasyondan geçen ürünlere verilir. Değerlendirme beş kriteri kapsar: kalite, güvenilirlik, benzersizlik, çevresel duyarlılık ve organik köken. Sertifika almak için bu kriterlerden en az birini karşıladığını kanıtlamak yeterlidir. Yurt dışındaki alıcılar için bu işaret, ulusal program kapsamında değerlendirilmiş Rus ürünlerini ayırt etmeye yardımcı olur.

Ancak "Made in Russia" ambalaj üzerindeki bir işaretten ibaret değil. Sertifikalı üreticiler ayrıca bilgi ve pazarlama desteğine, uluslararası fuarlara ve iş misyonlarına katılım fırsatlarına ve potansiyel ortak bulma konusunda yardıma erişiyor. Bu araçlar şirketlerin yeni pazarlara girmesine ve tedarikin halihazırda kurulu olduğu ülkelerde iş birliğini geliştirmesine yardımcı oluyor.

Kimya sektörü şirketleri de "Made in Russia" sertifikası sahipleri arasında. Bunlardan biri, yüksek saflıkta dimetil eter üretiminde uzmanlaşan Aerosolex.

ENDÜSTRİYEL ÖLÇEKTE YÜKSEK SAFLIK

Aerosolex 2026'da onuncu yılını kutluyor. Şirket bu süre içinde Propelan markası altında dimetil eter üretimini hayata geçirdi ve tesisleri bugün yılda 10.000 tona kadar DME üretebiliyor.

Ürünün temel ayırt edici özelliği %99,999'a ulaşan yüksek saflığı. Bu oranı daha iyi kavrayabilmek için maddeyi 100.000 eşit parçaya böldüğünüzü düşünün. Bunlardan en fazla biri safsızlıklardan oluşur. Kimya sektörü için bu, etkileyici bir rakamdan fazlasını ifade ediyor. Hammaddenin yabancı maddelerden ve nemden neredeyse tamamen arınmış olması, köpürtme sırasında kimyasal reaksiyonun kararlılığını güvence altına alıyor. Hammadde bileşimindeki küçük değişiklikler bile üretim süreçlerini etkileyebildiğinden, üreticilerin hammadde özelliklerinin tutarlılığından emin olması gerekiyor.

Aerosolex, ürün kalitesini izlemek için modern cihazlarla donatılmış kendi laboratuvarını kullanıyor. Burada ürettiği DME'nin özellikleri test edilerek partiden partiye tutarlılık korunuyor. Bu, kimyasal hammaddeyi kendi formülasyonlarında kullanan ve sonucun hassas bileşime bağlı olduğu üreticiler için özellikle önemli.

Aerosolex Operasyon Direktörü Rinat İshakov şunları söylüyor: "Yapı yalıtımı ve aerosol kozmetik üreticileri için hammadde özelliklerinin tutarlılığı, kendi ürünlerinin öngörülebilir kalitesini sağlamanın ön koşuludur. Laboratuvarımız Propelan'ın her partisini kontrol ederek beş dokuzluk saflık düzeyini koruyor. Bu sayede Türk ortaklarımız formülasyonlarına ince ayar yapabiliyor ve montaj köpüğünün ya da XPS levhaların ideal bir hücre yapısına sahip olacağını güvenle öngörebiliyor."

DME'ye olan talep inşaat sektörünün çok ötesine uzanıyor. Örneğin aerosol kozmetikte hem ürünün püskürtülmesini sağlıyor hem de diğer bileşenler için çözücü görevi görüyor. Bu özellikleri sayesinde bazı saç spreyleri, kuru şampuanlar, deodorantlar ve diğer kozmetik ürünlerinin üretiminde kullanılıyor.

Aerosolex hammadde tedarikinin yanı sıra müşterilerine DME kullanımı konusunda danışmanlık veriyor, mevcut formülasyonların iyileştirilmesine yardımcı oluyor ve gerekli ekipman hakkında öneriler sunuyor. Bu sayede üreticiler bileşenin özelliklerini dikkate alarak kendi üretim süreçlerine uygun çözümler bulabiliyor.

Ürünün teslimatı ise başlı başına bir konu. Dimetil eter özel taşıma koşulları ve güvenlik kurallarına uyum gerektiriyor. Uluslararası sevkiyatlarda bu daha da önem kazanıyor. Bu nedenle güvenilir lojistik, Aerosolex'in yurt dışı ortaklarıyla yürüttüğü işin önemli bir parçası haline geldi.

RUSYA'DAN TÜRKİYE'YE: ENDÜSTRİYEL HAMMADDENİN YOLCULUĞU

Aerosolex, Türk ortaklarıyla 2019'dan bu yana çalışıyor. Sanayi şirketleri için güvenilir tedarik, hammadde kalitesi kadar önemli. Temel bileşenlerin gecikmesi üretim programlarını aksatabiliyor. Bu yüzden şirket, DME'yi yurt dışındaki müşterilerine zamanında ulaştırmasını sağlayan lojistiğe özel önem veriyor.

Dimetil eter, tank konteyner adı verilen özel sızdırmaz tanklarda taşınıyor. Aerosolex'in kendine ait bir tank konteyner filosu var: 20 fitlik modeller 14,5 ton, 30 fitlik modeller ise 19 ton DME alıyor. İkincisinde boşaltmayı kolaylaştıran entegre pompalar bulunuyor. Şirket, kimyasal ürünlerin taşınmasına ilişkin güvenlik gerekliliklerine uyarak deniz yolu dahil farklı taşıma modlarıyla teslimat düzenliyor.

Aerosolex, gelecekte Türk şirketleriyle iş birliğini genişletmeyi planlıyor. DME farklı sektörlerde kullanıldığından, şirketin potansiyel ortakları yapı malzemesi üreticileriyle sınırlı değil.

Hammaddenin uluslararası teslimatı, üretim zincirinin yalnızca bir halkası. DME'yi teslim alan şirket, onu kendi teknolojik süreçlerinde kullanarak inşaat ve tadilat malzemeleri dahil bambaşka ürünler üretiyor.

Yine de tüketiciler, hammaddenin tanıdık yapı ürünlerine dönüşmeden önce kat ettiği yolu nadiren düşünür. Isı yalıtım levhalarının ve montaj köpüğünün arkasında kimya şirketleri, karmaşık teknolojiler ve farklı ülkelerdeki üreticileri birbirine bağlayan sevkiyatlar var. Rusya ile Türkiye arasında bu alandaki iş birliği, uluslararası üretim bağlarının evlerimizin konforuna katkıda bulunan malzemelerin ortaya çıkmasına nasıl yardımcı olduğunun bir örneği niteliğinde.

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Haber Girişi Uğur Birdal - Editör