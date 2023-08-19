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Giriş Tarihi: 19.8.2023 10:49 Son Güncelleme: 19.8.2023 11:14

İnşaatları soyan çeteye operasyon… 3’ü de yakalanıp tutuklandı

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; inşaatları soyan bir çeteyi çökertti. Gözaltına alınan üç çete üyesi tutuklandı.

Emir SOMER Emir SOMER
İnşaatları soyan çeteye operasyon… 3’ü de yakalanıp tutuklandı

Çete üyeleri son olaylarını İstanbul'un Beylikdüzü İlçesi'ne bağlı olan Gürpınar Mahallesi'nde bulunan bir inşaat alanında gerçekleştirdi. Çete üyeleri söz konusu inşaata ait ahşap malzemeleri çaldı ve araçla kaçtı. Çete üyeleri bir süre sonra yolda çaldıkları malzemeleri bir başka araca aktardı. İki aracın da çalıntı olduğu belirlendi.

Çok kısa süre içerisinde açık kimlikleri tespit edilen M.A., H.Ç. ve U.C., Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Benzer suçlardan ötürü çok sayıda kayıtları olduğu tespit edilen ve kullandıkları araçları da çaldıkları saptanan çete üyelerinin Beylikdüzü ve Esenyurt İlçeleri'nde park halinde bulunan yedi kamyonetten de inşaat malzemeleri çaldıkları belirlendi. "Oto Hırsızlığı" ve "Açıktan Hırsızlık" suçlarından adliyeye sevk edilen çete üyeleri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İnşaatları soyan çeteye operasyon! 3'ü de yakalanıp tutuklandı | Video

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İnşaatları soyan çeteye operasyon… 3’ü de yakalanıp tutuklandı
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