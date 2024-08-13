İnşaatta 5 günlük erkek cesedi bulundu

İstanbul'un Maltepe ilçesindeki akşam saatlerinde Feyzullah Mahallesi, Küçükbağ Sokaktaki inşaat halindeki 5 katlı binadan gelen kötü kokular üzerine, vatandaşlar tarafından yapılan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binanın girişinde bulunan dükkanın tuvaletinde yapılan incelemede yaklaşık 5 gün önce öldüğü tahmin edilen bir erkek cesedi bulundu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaların ardından, kimliği henüz belirlenemeyen ceset kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.