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Giriş Tarihi: 13.8.2024 10:50 Son Güncelleme: 13.8.2024 11:00

İnşaatta 5 günlük erkek cesedi bulundu

İstanbul Maltepe’de inşaattan gelen kötü kokudan rahatsız olan vatandaşların ihbarıyla yapılan kontrolde polis ekipleri, kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek cesediyle karşılaştı. Cesedin yaklaşık 5 günlük olabileceği kaydedildi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İnşaatta 5 günlük erkek cesedi bulundu

İstanbul'un Maltepe ilçesindeki akşam saatlerinde Feyzullah Mahallesi, Küçükbağ Sokaktaki inşaat halindeki 5 katlı binadan gelen kötü kokular üzerine, vatandaşlar tarafından yapılan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binanın girişinde bulunan dükkanın tuvaletinde yapılan incelemede yaklaşık 5 gün önce öldüğü tahmin edilen bir erkek cesedi bulundu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaların ardından, kimliği henüz belirlenemeyen ceset kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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İnşaatta 5 günlük erkek cesedi bulundu
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