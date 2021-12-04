Haberler Yaşam Haberleri İnşaatta çalışırken akıma kapılıp öldü
Giriş Tarihi: 4.12.2021

İnşaatta çalışırken akıma kapılıp öldü

DHA
İnşaatta çalışırken akıma kapılıp öldü
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir inşaatta çalışan Onur Durmuş (21), balkona çektiği korkuluk demirinin yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapılarak yaşamını yitirdi.
Olay, öğle saatlerinde Akçakoca'da meydana geldi. Bir inşaatın 4'üncü katında çalışan Onur Durmuş'un yukarı çektiği balkon korkuluk demiri, yüksek gerilim hattına temas etti. Durmuş'un akıma kapıldığını görenler, durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde gencin yaşamını yitirdiği belirlendi. Durmuş'un cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Onur Durmuş'un, Sakarya'nın Kocaali ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Asgari ücret ile birlikte tüm gözler o kararda! Bütün maaşlar artabilir
Adil Öksüz nasıl sorgulandı? Tutuklanması için sevk eden emekli savcı Cihan Ergün tek tek anlattı
İYİ Parti'de deprem! İstifa eden 14 kişi MHP'ye katıldı
Altın gram fiyatı YENİ ZİRVESİNDE! Altın fiyatları psikolojik bandı kıracak mı? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 3 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Son dakika! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Bizim tek derdimiz var; ihracat, ihracat, ihracat ve bunu başaracağız
Son dakika: "Made in Turkey" ibaresi kaldırıldı! Her türlü yazışmada "Türkiye" ibaresi kullanılacak
Balıkesirli Sevim Yıldız'ın Başkan Erdoğan'la görüşme hayali gerçek oldu: 'Koşturacağım senin için...'
Son dakika: Beşiktaş'ın galibiyet hasreti 5 maça çıktı! Kartal üstünlüğünü koruyamadı...
Ayasofya'nın kedisi Kılıç'tan üzücü haber! Her yerde aranıyor...
CHP’li belediyeden takvim skandalı! Gezi unutulmadı ama 15 Temmuz unutuldu
ARKADAŞINA GÖNDER
İnşaatta çalışırken akıma kapılıp öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA