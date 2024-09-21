İnşaatta demir dolu sepet 2 işçiyi öldürdü

Adana'da bir inşaatta vincin yukarı çektiği demir sepeti, halatın kopması sonucu işçiler Tahir Çeri (41) ve Erdal Sağır'ın (51) üstüne düştü. Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'ndeki 13 katlı site inşaatında meydana gelen kazayı gören inşaattaki diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Tarih Çeri ve Erdal Sağır'ın hayatını kaybettiğini belirlerken olay yerinden kaçan kule vinç operatörü ise karakola giderek teslim oldu. Olayı duyup inşaata gelen Tahir Çeri ve Erdal Sağır'ın yakınları feryat edip sinir krizi geçirdi. 2 işçinin cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken polis ekipleri iş kazasıyla ilgili soruşturma başlattı.