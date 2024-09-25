Haberler Yaşam Haberleri İnşaatta feci kaza... Vincin altında kalan işçi öldü
Giriş Tarihi: 25.9.2024 14:48 Son Güncelleme: 25.9.2024 15:49

İnşaatta feci kaza... Vincin altında kalan işçi öldü

Gaziantep'te yapımı devam eden konut inşaatında devrilen vincin altında kalan 20 yaşındaki bir işçi yaşamını yitirdi.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
İnşaatta feci kaza... Vincin altında kalan işçi öldü

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinin Narlıtepe Mahallesi'nde yapımı devam eden özel bir konut inşaatında kullanılan vinç devrildi. Bu sırada inşaatta çalışan Furkan Bozkurt (20) vincin altında kaldı. Kazayı gören diğer işçiler durumu 112 Acil Yardım hattına bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede vincin altında kalan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
İnşaatta feci kaza... Vincin altında kalan işçi öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA