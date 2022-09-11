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Giriş Tarihi: 11.9.2022

İnşaatta vinç işçilerin üzerine devrildi: 3 ölü

İnşaatta vinç işçilerin üzerine devrildi: 3 ölü
Malatya'da bir inşaat sahasında vinç işçilerin üzerine devrildi. Olayda 3 işçi hayatını kaybederken, 2 işçi de ağır yaralandı. Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi'nde dün saat 15.15 sıralarında meydana geldi. Saraybosna Caddesi üzerinde yapımı devam eden bir inşatta henüz belirlenemeyen bir nedenle devrilen vinç, işçilerin üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan ve kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan 5 işçiden Fatih Kızılkaya, Mesut Gündoğan ve Mehmet Yel hayatını kaybetti. Vinç operatörü gözaltına alındı.

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İnşaatta vinç işçilerin üzerine devrildi: 3 ölü
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